به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمدرضا زارعی‌تبار عصر پنجشنبه در نشست کمیته ارتباطات و تولیدات رسانه‌ای کنگره سرداران و امیران و ۲ هزار شهید استان بوشهر که با حضور خبرنگاران شهرستان دشتی برگزار شد، اظهار کرد: شرح وظایف کمیته‌های مختلف کنگره مشخص شده و مسئولان و دبیران کمیته‌ها نیز تعیین شده‌اند و فعالیت کمیته‌ها با هدف برگزاری هرچه باشکوه‌تر اجلاسیه نهایی در حال انجام است.

وی افزود: به دلیل حوادث و شرایطی که در ماه‌های گذشته ایجاد شد، روند اجرای برخی برنامه‌های کنگره متوقف یا با کندی مواجه شد، اما از یکی دو ماه گذشته فعالیت کمیته‌ها مجدداً آغاز شده و برنامه‌ریزی برای اجرای برنامه‌های مختلف با جدیت دنبال می‌شود.

برگزاری مردمی یادواره‌های شهدا در دشتی

فرمانده سپاه دشتی با اشاره به سابقه برگزاری یادواره‌های شهدا در شهرستان گفت: دشتی از شهرستان‌هایی است که بیشترین یادواره‌های شهدا را در استان برگزار می‌کند و حتی روستاهای کوچک با وجود محدودیت‌های مالی، با مشارکت مردم برای گرامیداشت شهدای خود برنامه برگزار می‌کنند.

زارعی‌تبار ادامه داد: بسیاری از این یادواره‌ها کاملاً مردمی برگزار می‌شود و سپاه در این برنامه‌ها بیشتر نقش هدایتگری و هماهنگی دارد و مردم، خیران و مجموعه‌های محلی در تأمین هزینه‌ها و اجرای برنامه‌ها مشارکت می‌کنند.

وی با اشاره به درخواست چند روستای شهرستان برای میزبانی از شهدای گمنام اظهار کرد: امسال چند روستای شهرستان درخواست میزبانی از شهید گمنام داشتند که در این میان، میزبانی روستای درویشی از یک شهید گمنام در سالگرد شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) تصویب شده است.

دلایل انتخاب دشتی به عنوان دارالشهدا

فرمانده سپاه امام رضا(ع) شهرستان دشتی با اشاره به عنوان «دارالشهدا» برای این شهرستان گفت: انتخاب این عنوان بر اساس دلایل مختلفی از جمله وجود شهدای شاخص و نخستین شهدای استان بوشهر در عرصه‌های مختلف صورت گرفته است.

وی افزود: سردار شهید نادر مهدوی به عنوان شهید شاخص ملی، شهید شهریاری به عنوان شهید شاخص قشر بسیج حقوقدانان و شهید آیت‌الله عاشوری به عنوان شهید شاخص بسیج طلاب در سطح کشور معرفی شده‌اند و شهید سعیدی نیز به عنوان شهید شاخص استانی انتخاب شده است.

زارعی‌تبار ادامه داد: نخستین شهید استان بوشهر در جنگ تحمیلی، شهید حسین آستروتین از شهرستان دشتی، نخستین شهید دانش‌آموز استان شهید فقیه حسینی، نخستین شهید پاسدار استان شهید علی فقیه، نخستین شهید هوافضای استان شهید حمید زارعی و نخستین شهید روحانی استان آیت‌الله شهید عاشوری از شهرستان دشتی هستند.

وی اضافه کرد: با توجه به این پیشینه و شهدای شاخص و نخستین شهدای استان، عنوان «دارالشهدا» برای شهرستان دشتی در شورای فرهنگ عمومی شهرستان نیز به تصویب رسیده و پیگیری برای رسمیت یافتن این عنوان در سطح استان در حال انجام است.

برنامه‌های فرهنگی و رسانه‌ای کنگره شهدا

فرمانده سپاه دشتی با اشاره به برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای کنگره شهدا اظهار کرد: برگزاری نشست با اقشار مختلف، فعالان اجتماعی، بلاگرها و هنرمندان، یادواره‌های دانش‌آموزی، برنامه‌های فرهنگی، نمایش میدانی، برنامه‌های هنری و سایر برنامه‌های مرتبط با شهدا در دستور کار قرار دارد.

وی افزود: طرح یادواره‌های دانش‌آموزی با همکاری آموزش و پرورش آغاز شده و این برنامه‌ها در مدارس شهرستان به صورت سلسله‌وار برگزار خواهد شد.

زارعی‌تبار همچنین با اشاره به برگزاری برنامه‌های سالگرد شهادت سردار شهید نادر مهدوی گفت: برنامه‌ریزی برای گرامیداشت سالگرد این شهید والامقام نیز در شهرستان انجام شده و برنامه‌های فرهنگی مرتبط با این مناسبت در حال اجراست.

وی بر ضرورت فضاسازی شهری و روستایی تأکید کرد و گفت: نصب تصاویر شهدا، نامگذاری اماکن عمومی به نام شهدا، اجرای دیوارنگاره‌ها و توجه به گلزارهای شهدا از جمله اقداماتی است که باید با کیفیت مناسب انجام شود.

تأکید بر نقش رسانه‌ها در معرفی شهدای دشتی

فرمانده سپاه دشتی نقش اصحاب رسانه را در معرفی فرهنگ ایثار و شهادت مهم دانست و گفت: کمیته ارتباطات و تولیدات رسانه‌ای باید از ظرفیت خبرنگاران برای پوشش برنامه‌های کنگره و معرفی شهدای شهرستان استفاده کند.

زارعی‌تبار افزود: پوشش خبری و تصویری برنامه‌های مختلف کنگره، معرفی فعالیت کمیته‌ها، گفت‌وگو با مسئولان ستاد و تولید محتوای رسانه‌ای درباره شهدای شهرستان از جمله اقداماتی است که باید تا زمان برگزاری اجلاسیه نهایی دنبال شود.