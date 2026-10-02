وزیر میراث فرهنگی: سیراف در اولویت ثبت جهانی یونسکو قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، سیدرضا صالحی‌امیری شامگاه پنجشنبه در پایان برنامه های سفر خود به استان بوشهر در فرودگاه بین‌المللی عسلویه با ادای احترام به شهدای استان بوشهر اظهار کرد: بوشهر سرزمین مقاومت، شجاعت و نجابت است و ظرفیت‌های گسترده‌ای در حوزه میراث‌فرهنگی و گردشگری دارد.

وی افزود: عملکرد استاندار بوشهر در حوزه میراث‌فرهنگی و گردشگری و همچنین سایر حوزه‌ها موفق و قابل قبول بوده و این عملکرد مورد تقدیر دولت چهاردهم نیز قرار گرفته است.

صالحی‌امیری با اشاره به برنامه‌های انجام‌شده در جریان این سفر ادامه داد: در این سفر با جمعی از سرمایه‌گذاران، فعالان گردشگری و تشکل‌های صنفی استان دیدار و مسائل و مطالبات آنها را بررسی کردیم.

وی بیان کرد: بخشی از مسائل مطرح‌شده با همراهی استاندار بوشهر در همین سفر حل و فصل شد و موارد دیگر نیز برای پیگیری در دستور کار قرار گرفت.

بوشهر باید مقصد گردشگران داخلی و خارجی شود

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با اشاره به برگزاری جشن بزرگ هفته گردشگری در بوشهر اظهار کرد: هدف ما این بود که بار دیگر ظرفیت‌های نوار ساحلی جنوب و استان بوشهر را به گردشگران داخلی و خارجی معرفی کنیم.

وی افزود: بوشهر از ظرفیت‌های متنوع تاریخی، فرهنگی، طبیعی و ساحلی برخوردار است و بسیاری از جلوه‌های زیبایی ایران را می‌توان در این استان مشاهده کرد.

صالحی‌امیری با اشاره به افتتاح موزه رئیس‌علی دلواری گفت: این موزه با طراحی جدید و رویکردی مدرن بازطراحی شده و از نظر مفهومی و نحوه ارائه آثار، سیر تاریخی مقاومت را برای بازدیدکنندگان روایت می‌کند.

وی ادامه داد: موزه رئیس‌علی دلواری از زیباترین موزه‌های کشور است و می‌تواند به یکی از مقاصد مهم گردشگری فرهنگی در استان بوشهر تبدیل شود.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با دعوت از مردم سراسر کشور برای سفر به بوشهر و بازدید از این موزه اظهار کرد: در کنار موزه رئیس‌علی دلواری، مسجد جامع و قلعه‌های تاریخی استان نیز ظرفیت‌های مهمی برای توسعه گردشگری فرهنگی هستند.

وی تصریح کرد: امیدواریم با انجام اقدامات لازم برای مرمت و حفاظت از این بناها، زمینه قرار گرفتن آنها در مسیر ثبت جهانی فراهم شود.

پرونده سیراف در اولویت ثبت جهانی قرار گرفت

صالحی‌امیری با اشاره به جایگاه بندر تاریخی سیراف در برنامه‌های وزارت میراث‌فرهنگی گفت: سیراف در حال حاضر در اولویت ثبت جهانی یونسکو قرار گرفته است و ثبت جهانی این بندر تاریخی می‌تواند آثار مهمی در حوزه اقتصاد، اشتغال و گردشگری منطقه داشته باشد.

وی افزود: امسال سه پرونده سیراف، طوس و مساجد جامع ایرانی در اولویت قرار داشت و با توجه به شرایط و ظرفیت‌های ویژه استان بوشهر، تصمیم گرفته شد پرونده سیراف در اولویت قرار گیرد.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با اشاره به ثبت جهانی قلعه الموت به عنوان سی‌امین اثر ثبت‌شده ایران اظهار کرد: در حال حاضر ۵۸ اثر ایرانی در فهرست ثبت موقت قرار دارند و در صورت رفع محدودیت‌های زمانی یونسکو، امکان ثبت شمار بیشتری از آثار تاریخی کشور فراهم خواهد شد.

وی گفت: ایران دارای حدود یک میلیون اثر تاریخی، ۴۳ هزار اثر ثبت ملی و ۳۰ اثر ثبت جهانی است و این ظرفیت گسترده، جایگاه مهمی برای کشور در عرصه تمدنی ایجاد کرده است.

صالحی‌امیری همچنین با اشاره به تداوم فعالیت سرمایه‌گذاران در شرایط دشوار کشور بیان کرد: از سرمایه‌گذارانی که در ایام جنگ در کشور ماندند و فعالیت‌های خود را متوقف نکردند و به روند توسعه ادامه دادند، قدردانی می‌کنم.

وی افزود: ایرانیان به سرزمین خود دلبستگی و وابستگی عمیقی دارند و امروز نیز جنوب کشور با وجود جنگ و دشواری‌ها، زنده است و روند ساخت و توسعه در آن ادامه دارد.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در پایان با اشاره به برخی مشکلات و کاستی‌های موجود اظهار کرد: از مردم به دلیل کمبودها و کاستی‌ها عذرخواهی می‌کنم.

وی ادامه داد: فرزندان مردم در دولت با محوریت رئیس‌جمهور همه توان خود را به کار گرفته‌اند تا زمینه دسترسی مردم به یک زندگی شرافتمندانه فراهم شود.

صالحی‌امیری ابراز امیدواری کرد: ملت ایران در آینده نزدیک از این پیچ تند عبور کند و شرایطی فراهم شود که مردم جشن پیروزی و عبور از مشکلات را برگزار کنند.