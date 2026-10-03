خبرگزاری مهر- گروه استان‌ها: گردشگری لرستان در حالی از مرز ۳ هزار تخت اقامتی عبور کرده که همزمان پروژه‌های سال‌ها متوقف‌مانده یکی پس از دیگری در مسیر احیا قرار گرفته‌اند؛ روندی که در کنار کاهش بروکراسی صدور مجوزها، می‌تواند ظرفیت اقامتی و زیرساخت گردشگری استان را وارد مرحله تازه‌ای کند.

گردشگری لرستان در مسیر عبور از کمبود زیرساخت

لرستان سال‌ها در حالی از ظرفیت‌های طبیعی، تاریخی و فرهنگی کم‌نظیر خود برای جذب گردشگر سخن گفته که یکی از چالش‌های جدی آن، فاصله میان داشته‌های گردشگری و زیرساخت‌های لازم برای میزبانی از مسافران بوده است. استانی که از جاذبه‌های طبیعی زاگرس تا آثار تاریخی و فرهنگی متعدد برخوردار است، برای تبدیل این ظرفیت‌ها به جریان پایدار گردشگری، بیش از هر چیز به سرمایه‌گذاری و توسعه زیرساخت نیاز دارد.

حالا آمارهای ارائه‌شده از سوی اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی لرستان نشان می‌دهد بخشی از این فاصله در حال کاهش است. بر اساس اعلام عطا حسن‌پور، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی لرستان، تعداد تخت‌های اقامتی استان که در سال ۱۴۰۴ حدود هزار تخت بوده، اکنون به ۳ هزار و ۳۱۰ تخت رسیده است؛ تخت‌هایی که در هتل‌ها، اقامتگاه‌های سنتی، بوم‌گردی‌ها و دیگر مراکز اقامتی توزیع شده‌اند.

افزایش ظرفیت اقامتی لرستان به ۳۳۱۰ تخت

عطا حسن‌پور مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی لرستان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در سال ۱۴۰۴ حدود هزار تخت در هتل‌ها، اقامتگاه‌های گردشگری و سایر مراکز اقامتی لرستان وجود داشت.

وی با بیان اینکه با تلاش مجموعه میراث فرهنگی لرستان، وزیر میراث فرهنگی و مدیریت ارشد استان، این ظرفیت امروز به ۳ هزار و ۳۱۰ تخت رسیده است، عنوان کرد: این تعداد تخت در هتل‌ها، اقامتگاه‌های سنتی، بوم‌گردی‌ها و سایر مراکز اقامتی استان قرار دارند.

رشد ۴۲ درصدی تأسیسات گردشگری

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی لرستان با اشاره به فعال بودن حدود ۱۹۰ واحد گردشگری در استان، گفت: ایجاد تأسیسات و واحدهای گردشگری در لرستان طی چهار سال اخیر حدود ۴۲ درصد افزایش داشته است.

حسن‌پور بیان داشت: اگر مجوزهای گردشگری که در استان صادر شده به بهره‌برداری برسند، افزایش تعداد تأسیسات گردشگری در لرستان به ۶۰ درصد خواهد رسید.

احیای هتل‌های راکد پس از سال‌ها توقف

وی با تأکید بر اینکه بسیاری از هتل‌هایی که طی چند سال اخیر راکد مانده بودند، با پیگیری‌های انجام‌شده و سفر وزیر میراث فرهنگی و همچنین همت معاون اقتصادی استانداری لرستان در مسیر تعیین تکلیف قرار گرفته‌اند، تصریح کرد: هتل پنج‌ستاره «صدف» بیش از ۱۵ سال است که در منطقه «تنگه شبیخون» خرم‌آباد نیمه‌تمام باقی مانده است.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی لرستان افزود: با رایزنی‌های صورت گرفته، برای تکمیل این پروژه با یک سرمایه‌گذار وارد مذاکره شدیم که وی هتل را تملک کرده و در حال حاضر کار را آغاز کرده است.

حسن‌پور عنوان کرد: تلاش ما این است که برای نخستین بار یک هتل پنج‌ستاره در مرکز استان داشته باشیم و احتمالاً این هتل تا دو سال آینده به بهره‌برداری خواهد رسید.

هتل‌سازی بام لرستان در آستانه آغاز مجدد

وی در ادامه با اشاره به پروژه هتل‌سازی بام لرستان نیز گفت: این پروژه نیز حدود ۱۵ سال رها شده بود که با رفع مشکلات بانکی و شهرداری، به‌زودی فعالیت آن دوباره آغاز خواهد شد.

تسهیل صدور مجوز تأسیسات گردشگری

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی لرستان در ادامه سخنان خود با اشاره به تسریع در روند صدور مجوز تأسیسات گردشگری در استان، بیان داشت: با همکاری استانداری، منابع طبیعی، راه و شهرسازی و سایر دستگاه‌های مرتبط، روند صدور مجوزها در این حوزه بسیار راحت شده است.

حسن‌پور عنوان کرد: در حال حاضر برای صدور مجوز بوم‌گردی‌ها در روستاها تنها به یک استعلام نیاز داریم و برای سایر تأسیسات گردشگری در شهرها نیز بروکراسی اداری صدور مجوزها به حداقل رسیده است.

صدور مجوز خانه‌مسافر در یک روز

وی تأکید کرد: فرآیند صدور مجوز برای خانه‌مسافرها نیز تنها یک روز زمان می‌برد.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی لرستان افزود: تسهیل فرآیندهای اداری و کاهش بروکراسی در کنار تعیین تکلیف پروژه‌های نیمه‌تمام، می‌تواند زمینه را برای ورود سرمایه‌گذاران جدید و افزایش ظرفیت‌های اقامتی و گردشگری استان فراهم کند.

افزایش ظرفیت اقامتی از هزار تخت به ۳ هزار و ۳۱۰ تخت، رشد ۴۲ درصدی تأسیسات گردشگری، فعال شدن پروژه‌های قدیمی و کاهش زمان صدور مجوزها، مجموعه‌ای از نشانه‌های یک تغییر در زیرساخت گردشگری لرستان است؛ اما نقطه تعیین‌کننده، استمرار این روند تا مرحله بهره‌برداری واقعی خواهد بود.

لرستان برای استفاده اقتصادی از ظرفیت‌های گردشگری خود نیازمند زنجیره‌ای کامل از سرمایه‌گذاری، ساخت، بهره‌برداری، اقامت و ارائه خدمات است. در این مسیر، احیای هتل‌های متوقف‌مانده و تبدیل مجوزهای صادرشده به پروژه‌های فعال می‌تواند به اندازه ایجاد پروژه‌های جدید اهمیت داشته باشد.

اگر این روند ادامه پیدا کند، افزایش تخت‌های اقامتی تنها یک رشد آماری نخواهد بود، بلکه می‌تواند بخشی از زیرساخت لازم برای ماندگاری بیشتر گردشگران، توسعه کسب‌وکارهای محلی و حرکت گردشگری لرستان از ظرفیت بالقوه به فعالیت اقتصادی بالفعل را فراهم کند.