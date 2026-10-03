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۱۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۳۷

نمایشگاه صنایع‌دستی درگزین همزمان با هفته گردشگری برپا شد

نمایشگاه صنایع‌دستی درگزین همزمان با هفته گردشگری برپا شد

همدان- رئیس اداره میراث‌ فرهنگی رزن از گشایش نمایشگاه صنایع‌دستی شهرستان به مناسبت گرامیداشت هفته گردشگری در شهر قروه درگزین خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی فتحیان‌ راسخ ظهر شنبه اظهار کرد: نمایشگاه صنایع‌دستی شهرستان درگزین با هدف معرفی ظرفیت‌های شاخص صنایع‌دستی منطقه، حمایت هدفمند از صنعتگران بومی، بسترسازی برای عرضه و فروش بی‌واسطه تولیدات و نیز تقویت گردشگری فرهنگی برپا شده است.

وی با اشاره به جزییات این نمایشگاه افزود: آثار تولیدی هنرمندان درگزین در رشته‌های مختلف سنتی و بومی به مدت یک هفته در محل پارک بانوان شهر قروه درگزین در معرض دید علاقه‌مندان قرار دارد و شهروندان و گردشگران می‌توانند علاوه بر بازدید اقدام به خرید صنایع‌دستی محلی نمایند.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی رزن در پایان خاطرنشان کرد: برگزاری چنین نمایشگاه‌هایی نقش موثری در شناساندن قابلیت‌های مهارتی هنرمندان منطقه ایفا کرده و گامی مهم در مسیر ایجاد اشتغال پایدار و رونق اقتصاد مبتنی بر صنایع‌دستی در این شهرستان است.

کد مطلب 6966067

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