به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی فتحیان‌ راسخ ظهر شنبه اظهار کرد: نمایشگاه صنایع‌دستی شهرستان درگزین با هدف معرفی ظرفیت‌های شاخص صنایع‌دستی منطقه، حمایت هدفمند از صنعتگران بومی، بسترسازی برای عرضه و فروش بی‌واسطه تولیدات و نیز تقویت گردشگری فرهنگی برپا شده است.

وی با اشاره به جزییات این نمایشگاه افزود: آثار تولیدی هنرمندان درگزین در رشته‌های مختلف سنتی و بومی به مدت یک هفته در محل پارک بانوان شهر قروه درگزین در معرض دید علاقه‌مندان قرار دارد و شهروندان و گردشگران می‌توانند علاوه بر بازدید اقدام به خرید صنایع‌دستی محلی نمایند.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی رزن در پایان خاطرنشان کرد: برگزاری چنین نمایشگاه‌هایی نقش موثری در شناساندن قابلیت‌های مهارتی هنرمندان منطقه ایفا کرده و گامی مهم در مسیر ایجاد اشتغال پایدار و رونق اقتصاد مبتنی بر صنایع‌دستی در این شهرستان است.