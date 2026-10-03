حمیدرضا شفیعی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به شباهت‌های دفاع مقدس هشت‌ساله، جنگ ۱۲روزه و جنگ رمضان اظهار کرد: بررسی این سه جنگ نشان می‌دهد که دشمنان جمهوری اسلامی ایران در اهداف خود اشتراکاتی داشته‌اند که از جمله آن‌ها می‌توان به مقابله با نظام جمهوری اسلامی، تضعیف توان دفاعی کشور و تلاش برای تجزیه ایران اشاره کرد.

وی افزود: پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ۲۲ بهمن ۱۳۵۷، دشمنی‌ها علیه ایران آغاز شد و آمریکا و رژیم صهیونیستی در کنار برخی کشورهای دیگر، مسیرهای مختلفی را برای مقابله با نظام جمهوری اسلامی دنبال کردند. از جمله این اقدامات می‌توان به ایجاد ناامنی و ترور، اعمال تحریم‌های اقتصادی و نظامی و در نهایت زمینه‌سازی برای جنگ علیه ایران اشاره کرد.

کارشناس مسائل نظامی خاطرنشان کرد: در دوران آغازین انقلاب، رژیم بعث عراق به رهبری صدام حسین به‌عنوان یکی از ابزارهای نظامی مقابله با ایران مورد استفاده قرار گرفت و جنگ تحمیلی هشت‌ساله با پشتیبانی گسترده خارجی از رژیم بعث آغاز شد؛ جنگی که با وجود حمایت‌های بین‌المللی از عراق، به اهداف اعلام‌شده دشمنان برای شکست جمهوری اسلامی منجر نشد.

شفیعی تصریح کرد: یکی از نکات قابل توجه در بررسی تاریخ دفاع مقدس، حمایت کشورهای مختلف از رژیم بعث عراق است. به گفته وی، کشورهای متعددی در طول جنگ هشت‌ساله به صدام کمک کردند، اما پس از حمله عراق به کویت، بخشی از همان کشورها در ائتلاف نظامی علیه رژیم بعث مشارکت کردند؛ موضوعی که به اعتقاد او، ضرورت شناخت دقیق مناسبات سیاسی و نظامی قدرت‌های جهانی را نشان می‌دهد.

وی بیان کرد: یکی از شباهت‌های مهم این جنگ‌ها، تلاش برای تضعیف تمامیت ارضی ایران است. حفظ وحدت ملی و تمامیت ارضی، یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های دفاع از کشور در برابر تهدیدهای خارجی است.

این استاد دانشگاه ادامه داد: در کنار عوامل نظامی و سیاسی، آنچه در تجربه دفاع مقدس و جنگ‌های بعدی برای نیروهای مدافع ایران اهمیت داشته، باورهای دینی، توکل به خداوند و اعتقاد به امدادهای الهی بوده است.

شفیعی اضافه کرد: از جمله روایت‌های مطرح‌شده در این زمینه، خاطرات مربوط به مأموریت‌های پروازی در دوران دفاع مقدس و نجات نیروهای نظامی در شرایط دشوار است.

وی همچنین با اشاره به روایت‌هایی درباره عملیات نیروهای آمریکایی در منطقه طبس و دشت مهیار، بر اهمیت بررسی دقیق اسناد و شواهد این حوادث برای شناخت ابعاد نظامی آن‌ها تأکید کرد.

کارشناس مسائل نظامی با اشاره به نقش فداکاری نیروهای مسلح در دفاع از کشور تأکید کرد: ارتش، سپاه پاسداران و نیروهای بسیجی در دوران دفاع مقدس و جنگ‌های بعدی، با وجود محدودیت‌های تجهیزاتی و شرایط دشوار عملیاتی، برای حفاظت از کشور تلاش کردند و در این مسیر شهدای بسیاری تقدیم ایران شد.

وی یادآور شد: در دوران جنگ تحمیلی، نیروهای ارتش و سپاه با کمبودهای فراوانی در زمینه تجهیزات، مهمات و پشتیبانی روبه‌رو بودند، اما روحیه ایثار و مسئولیت‌پذیری رزمندگان موجب شد که در بسیاری از عملیات‌ها، مقاومت در برابر نیروهای دشمن ادامه پیدا کند.

شفیعی با اشاره به خاطرات خود از خدمت در یگان‌های زرهی ارتش گفت: در طول جنگ، بسیاری از تانک‌ها و تجهیزات نظامی بر اثر حملات دشمن از بین رفتند و خدمه آن‌ها نیز به شهادت رسیدند. در برخی موارد، شدت انفجار مهمات داخل تانک‌ها امکان شناسایی پیکر شهدا را دشوار می‌کرد، این حوادث تنها بخشی از هزینه‌های سنگینی است که نیروهای مسلح برای دفاع از کشور پرداخت کردند.

این بازنشسته ارتش جمهوری اسلامی ایران بیان کرد: فداکاری رزمندگان تنها به حضور در خط مقدم محدود نمی‌شد، بلکه در بسیاری از مواقع، نیروها برای جلوگیری از پیشروی دشمن، جان خود را در معرض خطر قرار می‌دادند.

وی خاطرنشان کرد: نقش فرماندهان و رهبران کشور در مدیریت جنگ و حفظ روحیه نیروهای مسلح نیز از دیگر وجوه مشترک این تجربه‌هاست.

این استاد دانشگاه با اشاره به پیام‌ها و رهنمودهای امام خمینی(ره) در دوران دفاع مقدس و همچنین مواضع رهبر شهید انقلاب اسلامی، آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای، گفت: این رهنمودها در مقاطع دشوار جنگ، نقش مهمی در تقویت روحیه رزمندگان و تأکید بر انجام وظیفه داشت.

شفیعی تصریح کرد: پذیرش قطعنامه ۵۹۸ از سوی ایران در سال ۱۳۶۷، در شرایطی انجام شد که کشور پس از سال‌ها جنگ با مشکلات و محدودیت‌های فراوانی مواجه بود؛ با این حال، نیروهای عراقی چند روز پس از پذیرش قطعنامه بار دیگر حملات گسترده‌ای را آغاز کردند.

وی با اشاره به حمله مجدد ارتش عراق در روزهای پایانی جنگ بیان کرد: نیروهای ایرانی با وجود فرسودگی ناشی از هشت سال جنگ و محدودیت‌های تجهیزاتی، در برابر پیشروی دشمن مقاومت کردند و مانع از تحقق اهداف نظامی عراق شدند. شفیعی این مقاومت را حاصل مجموعه‌ای از عوامل، از جمله ایستادگی نیروهای مسلح، مدیریت جنگ و روحیه فداکاری رزمندگان دانست.

این استاد دانشگاه ادامه داد: یکی دیگر از موضوعاتی که در بررسی جنگ هشت‌ساله و درگیری‌های بعدی باید مورد توجه قرار گیرد، نقش گروه‌های مسلح مخالف جمهوری اسلامی و شبکه‌های اطلاعاتی همکار با دشمن است.

شفیعی با اشاره به اقدامات سازمان مجاهدین خلق و برخی گروه‌های مسلح در مناطق غربی کشور گفت: به اعتقاد او، همکاری اطلاعاتی و عملیاتی این گروه‌ها با رژیم بعث، مشکلاتی را برای نیروهای ایرانی ایجاد کرد.

شفیعی اضافه کرد: عملیات مرصاد یکی از رویدادهای مهم روزهای پایانی جنگ تحمیلی بود که در جریان آن، نیروهای ایرانی در برابر پیشروی سازمان مجاهدین خلق ایستادگی کردند. این عملیات نمونه‌ای از مقابله نیروهای ایرانی با تهدیدهای نظامی در شرایط حساس پایان جنگ است.

وی با تأکید بر ضرورت شناخت ابعاد مختلف جنگ‌های تحمیلی علیه ایران بیان کرد: بررسی تجربه‌های دفاع مقدس هشت‌ساله، جنگ ۱۲روزه و جنگ رمضان باید با توجه به مجموعه عوامل سیاسی، نظامی، اجتماعی و اعتقادی انجام شود؛ چراکه شناخت اهداف دشمن، بررسی نقاط قوت و ضعف دفاعی و انتقال تجربه‌های نسل‌های پیشین می‌تواند در افزایش آمادگی کشور در برابر تهدیدهای آینده مؤثر باشد.

این کارشناس مسائل نظامی خاطرنشان کرد: حفظ وحدت ملی، تقویت توان دفاعی، پاسداشت یاد شهدا و انتقال واقع‌بینانه تجربه‌های تاریخی به نسل جوان، از ضرورت‌های مهم امروز است؛ نسلی که برای شناخت بهتر تحولات منطقه و تهدیدهای پیش روی کشور، به آگاهی دقیق از تاریخ معاصر ایران و تجربه‌های دفاعی آن نیاز دارد.