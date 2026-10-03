نتایج قابل قبول داروی ایرانی ضد رد پیوند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، اکبر عبداللهی‌اصل اظهار کرد: بیش از ۶۰ درصد بازار دارویی کشور توسط تولیدکنندگان داخلی تأمین می‌شود و بررسی شاخص‌های سلامت و نتایج درمانی، ظرفیت تولید داخل در تأمین داروهای مورد نیاز بیماران را نشان می‌دهد.

وی با اشاره به یکی از نمونه‌های مورد بررسی افزود: در یک ارزیابی ۳۶ ماهه، جایگزینی یک داروی ایرانی ضدرد پیوند با داروی خارجی مورد بررسی قرار گرفت و نتایج نشان داد این تغییر، اثر منفی بر میزان رد پیوند نداشته است.

عبداللهی‌اصل ادامه داد: در این بررسی، برخی عوارض جانبی جزئی گزارش شد، اما در مجموع، جایگزینی داروی ایرانی تأثیر منفی بر شاخص مورد بررسی، یعنی میزان رد پیوند، نداشته است.

وی تأکید کرد: در شرایطی که تأمین برخی داروهای وارداتی با محدودیت‌هایی مواجه است، استفاده از ظرفیت تولید داخل می‌تواند ضمن استمرار دسترسی بیماران به دارو، به مدیریت منابع نیز کمک کند.

عبداللهی‌اصل گفت: حمایت از تولید داخل به معنای نادیده گرفتن کیفیت نیست، بلکه داروهای تولید داخل باید الزامات کیفی و اثربخشی مورد نیاز را داشته باشند و نتایج ارزیابی‌های درمانی می‌تواند در تصمیم‌گیری درباره استفاده از جایگزین‌های ایرانی مورد توجه قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: تجربه ارزیابی‌های درمانی در کنار بررسی‌های تخصصی و نظارتی می‌تواند به تصمیم‌گیری دقیق‌تر درباره استفاده از ظرفیت تولید داخلی و استمرار دسترسی بیماران به داروهای مورد نیاز کمک کند.