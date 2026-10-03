نایب رئیس مجلس وارد عسلویه شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی نیکزاد صبح شنبه به منظور بهره‌برداری یا آغاز عملیات اجرایی پروژه‌های نهضت عدالت آموزشی در جنوب استان و بازدید از فازهای آسیب‌دیده پارس جنوبی در جنگ تحمیلی اخیر وارد فرودگاه بین‌المللی عسلویه شد.

نیکزاد با همراهی استاندار بوشهر و رئیس کمیسیون انرژی مجلس و با استقبال فرماندار عسلویه، مدیران صنایع نفت، گاز و پتروشیمی و مدیران دستگاه‌های اجرایی وارد عسلویه شد.

بهره‌برداری از مدارس ام‌کلثوم عسلویه و پشتو ریز و همچنین آغاز عملیات اجرایی مدارس شهید نامور کنگان، شهید سلیمانی بنک، هنرستان دخترانه دیر و بازدید از مدرسه قائم جم از برنامه‌های سفر نایب رئیس مجلس شورای اسلامی است.

بازدید از فازهای آسیب‌دیده پارس جنوبی در جنگ تحمیلی اخیر و جلسه جمع‌بندی و امضای تفاهم‌نامه در فرمانداری جم نیز از دیگر برنامه‌های سفر یک‌روزه نیکزاد نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی به جنوب استان بوشهر است.