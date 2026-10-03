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۱۱ مهر ۱۴۰۵، ۸:۳۵

نایب رئیس مجلس وارد عسلویه شد

نایب رئیس مجلس وارد عسلویه شد

بوشهر- نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی برای سفری یک روزه به استان بوشهر وارد عسلویه شد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی نیکزاد صبح شنبه به منظور بهره‌برداری یا آغاز عملیات اجرایی پروژه‌های نهضت عدالت آموزشی در جنوب استان و بازدید از فازهای آسیب‌دیده پارس جنوبی در جنگ تحمیلی اخیر وارد فرودگاه بین‌المللی عسلویه شد.

نیکزاد با همراهی استاندار بوشهر و رئیس کمیسیون انرژی مجلس و با استقبال فرماندار عسلویه، مدیران صنایع نفت، گاز و پتروشیمی و مدیران دستگاه‌های اجرایی وارد عسلویه شد.

بهره‌برداری از مدارس ام‌کلثوم عسلویه و پشتو ریز و همچنین آغاز عملیات اجرایی مدارس شهید نامور کنگان، شهید سلیمانی بنک، هنرستان دخترانه دیر و بازدید از مدرسه قائم جم از برنامه‌های سفر نایب رئیس مجلس شورای اسلامی است.

بازدید از فازهای آسیب‌دیده پارس جنوبی در جنگ تحمیلی اخیر و جلسه جمع‌بندی و امضای تفاهم‌نامه در فرمانداری جم نیز از دیگر برنامه‌های سفر یک‌روزه نیکزاد نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی به جنوب استان بوشهر است.

کد مطلب 6965819

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