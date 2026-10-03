به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت آموزش و پرورش، سالار قاسمی رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور، در نشست علمی گرامیداشت روز جهانی ناشنوایان که توسط سازمان بهزیستی کشور و با همکاری فرهنگستان زبان و ادب فارسی در محل فرهنگستان برگزار شد، اظهار کرد: در حال حاضر حدود ۱۲ هزار دانش‌آموز آسیب‌شنوایی در کشور مشغول به تحصیل هستند که حدود ۳ هزار و ۵۰۰ نفر از آنان در مدارس استثنایی و حدود ۷ هزار و ۵۰۰ نفر در مدارس عادی تحت عنوان طرح تلفیقی تحصیل می‌کنند.

وی با بیان اینکه تحقق عدالت آموزشی نیازمند فراهم شدن بسترهای ارتباطی مناسب است، افزود: اگر بخواهیم عدالت آموزشی را محقق کنیم، یکی از پیش‌نیازهای اساسی آن عدالت ارتباطی است؛ چراکه تا زمانی که دانش‌آموز نتواند به شیوه مناسب ارتباط برقرار کند و محتوای آموزشی را دریافت کند، عدالت آموزشی به معنای واقعی محقق نخواهد شد.

معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور با اشاره به اقدامات سازمان در حوزه دانش‌آموزان آسیب‌شنوایی گفت: در زمینه تولید بسته‌های شناختی و زبانی، رویکرد ما حرکت به سمت استفاده از زبان اشاره ایرانی است تا آموزش و ارتباط متناسب با نیازهای این دانش‌آموزان توسعه پیدا کند.

قاسمی تهیه و توزیع کیت‌های آموزش تخصصی ویژه دانش‌آموزان آسیب‌شنوایی را از دیگر اقدامات سازمان عنوان کرد و گفت: این کیت‌ها برای استفاده در سال تحصیلی جدید تهیه و در اختیار مدارس قرار گرفته است. همچنین بازنگری محتوای رسانه‌ای و آموزشی ویژه این دانش‌آموزان نیز در دستور کار قرار دارد.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای توسعه تجهیزات توانبخشی دانش‌آموزان آسیب‌شنوایی اظهار کرد: با همکاری آستان قدس رضوی، ۵۰۰ دستگاه سمعک به دانش‌آموزان نیازمند اهدا شده است.

قاسمی افزود: همچنین ۱۱۳ کیت توانبخشی توسط سازمان آموزش و پرورش استثنایی تهیه و به مدارس ارسال شده است تا زمینه دسترسی دانش‌آموزان به خدمات و تجهیزات مورد نیاز توانبخشی فراهم شود.

معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور با اشاره به رویکرد سازمان در توسعه همکاری‌های مشارکتی، از انعقاد تفاهم‌نامه با سازمان‌ها و انجمن‌های فعال در حوزه ناشنوایان خبر داد و گفت: همکاری با انجمن‌های تخصصی و فدراسیون ناشنوایان، ظرفیت‌های جدیدی را برای حمایت از دانش‌آموزان و توسعه فعالیت‌های آموزشی، فرهنگی و ورزشی آنان ایجاد کرده است.

وی با اشاره به موفقیت‌های ورزشی دانش‌آموزان استثنایی خاطرنشان کرد: دانش‌آموزان ما در عرصه‌های مختلف ورزشی موفقیت‌های ارزشمندی به دست آورده‌اند و در پارالمپیاد ورزش امارات نیز موفق به کسب ۶۷ مدال شدند.

قاسمی بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی را از ظرفیت‌های مهم برای ارتقای کیفیت آموزش دانش‌آموزان آسیب‌شنوایی دانست و گفت: باید بتوانیم پردازش تصویر و تبدیل آن به زبان اشاره را توسعه دهیم و از ظرفیت‌های هوش مصنوعی برای تولید بسته‌های نرم‌افزاری خانواده‌محور استفاده کنیم.

این نشست علمی به مناسبت روز جهانی ناشنوایان با حضور غلامعلی حدادعادل، رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی، سیدجواد حسینی، رئیس سازمان بهزیستی کشور و جمعی از صاحب‌نظران و فعالان حوزه ناشنوایان برگزار شد.