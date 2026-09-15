به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت آموزش و پرورش، تفاهم‌نامه همکاری میان سازمان آموزش‌وپرورش استثنایی کشور و فدراسیون ورزش‌های ناشنوایان با هدف توسعه فعالیت‌های ورزشی، استعدادیابی و حمایت از دانش‌آموزان آسیب‌شنوایی به امضا رسید.در این مراسم، سالار قاسمی، معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش‌وپرورش استثنایی کشور، با تأکید بر جایگاه ورزش در نظام تعلیم و تربیت دانش‌آموزان با نیازهای ویژه، اظهار کرد: اگر آموزش‌وپرورش استثنایی را به یک هرم تشبیه کنیم، قاعده این هرم را تربیت بدنی تشکیل می‌دهد؛ چراکه تربیت بدنی و تربیت زیستی از مؤلفه‌های اساسی در فرایند رشد همه‌جانبه دانش‌آموزان با نیازهای ویژه است.

وی افزود: توجه به تربیت بدنی برای دانش‌آموزان با نیازهای ویژه صرفاً به معنای فعالیت ورزشی نیست، بلکه ورزش می‌تواند در توانبخشی، افزایش مشارکت اجتماعی و شکوفایی استعدادهای این دانش‌آموزان نقش مؤثری داشته باشد.

رئیس سازمان آموزش‌وپرورش استثنایی کشور با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه توسعه زیرساخت‌های ورزشی گفت: ایجاد زمین‌های چمن و اتاق‌های درس تربیت بدنی در مدارس، توسعه فضاهای ورزشی و همچنین توانمندسازی نیروی انسانی از جمله اقداماتی است که با جدیت دنبال می‌شود و در این مسیر، توجه به کیفیت فعالیت‌های ورزشی دانش‌آموزان اهمیت ویژه‌ای دارد.

قاسمی استعدادیابی ورزشی را از دیگر اولویت‌های سازمان عنوان کرد و گفت: باید استعدادهای ورزشی دانش‌آموزان با نیازهای ویژه را از دوران مدرسه شناسایی و زمینه رشد و هدایت آنان را فراهم کنیم. برگزاری المپیادهای درون‌مدرسه‌ای نیز می‌تواند فرصت مناسبی برای شناسایی و پرورش این استعدادها باشد.

وی ادامه داد: همکاری با فدراسیون ورزش‌های ناشنوایان می‌تواند ظرفیت جدیدی برای توسعه ورزش دانش‌آموزان آسیب‌شنوایی ایجاد کند و امیدواریم این تفاهم‌نامه به برنامه‌های عملیاتی و اقدامات مؤثر در سطح مدارس منجر شود.

در ادامه این مراسم، مسعود فراهانی، رئیس فدراسیون ورزش‌های ناشنوایان، با اشاره به ظرفیت‌های این فدراسیون گفت: فدراسیون ورزش‌های ناشنوایان در حال حاضر ۲۲ رشته ورزشی را تحت پوشش دارد و یکی از برنامه‌های ما، شناسایی و کشف استعدادهای ورزشی افراد ناشنوا و کم‌شنوا از سنین پایه است.

وی افزود: بخش قابل توجهی از دانش‌آموزان آسیب‌شنوایی در مدارس عادی مشغول به تحصیل هستند و شناسایی استعدادهای ورزشی این دانش‌آموزان نیازمند همکاری و هماهنگی میان مجموعه‌های آموزشی و ورزشی است. امیدواریم با اجرای مفاد این تفاهم‌نامه، بتوانیم زمینه استعدادیابی دانش‌آموزان آسیب‌شنوایی در مدارس عادی را فراهم کرده و استعدادهای ورزشی آنان را به مسیر حرفه‌ای هدایت کنیم.