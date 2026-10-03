به گزارش خبرنگار مهر، پیرو انتشار دفترچه راهنمای ثبت نام و انتخاب رشته در پذیرش دوره کاردانی فنی و دوره کاردانی حرفه ای «ناپیوسته» نظام آموزش دانشگاه جامع علمی کاربردی مهرماه سال ۱۴۰۵ در ۱۷ شهریور و اطلاعیه تمدید مهلت ثبت نام و اصلاحات مربوط به دفترچه راهنما در ۲۶ شهریور، اصلاحات جدید اعلام شد.

از همین رو به منظور فراهم کردن تسهیلات بیشتر برای آن دسته از متقاضیانی که برای ثبت نام اقدام نکرده اند، ترتیبی اتخاذ شده است که بتوانند از امروز شنبه ۱۱ مهر تا روز دوشنبه ۱۳ مهر ۱۴۰۵ نسبت به ثبت نام اقدام کنند.

لذا متقاضیان می توانند در مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنمای ثبت نام و اصلاحات این اطلاعیه و اطلاعیه های قبلی به تارنمای سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org و برای ثبت نام اقدام کنند.

ضمناً آن دسته از متقاضیانی که قبلل ثبت نام کرده اند می توانند در صورت تمایل تا تاریخ ۱۳ مهر ۱۴۰۵ نسبت به ویرایش اطلاعات خود اقدام کنند.

رشته های جدید و اصلاحات رشته ها در سایت سازمان سنجش آموزش کشور در این لینک قابل مشاهده است.