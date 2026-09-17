فرصت مجدد ثبت نام در پذیرش بدون آزمون کاردانی مهارتی ۱۴۰۵ فراهم شد

به گزارش خبرنگار مهر، پیرو اطلاعیه سوم ثبت نام متقاضیان جدید و ویرایش برای متقاضیان ثبت نام کرده، منتشر شده در مورخ ۱۶ شهریور و اطلاعیه تمدید مهلت ثبت نام و اصلاحات مورخ ۲۱ شهریور، اصلاحات جدید در سایت سازمان سنجش اعلام شد.

به منظور فراهم کردن تسهیلات بیشتر و مساعدت برای آن دسته از متقاضیانی که تاکنون برای ثبت نام و انتخاب رشته در مجموعه هایی که پذیرش آنها صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی (معدل کل دیپلم) صورت می گیرد، اقدام نکرده اند، ترتیبی اتخاذ شده که بتوانند تا پایان روز شنبه ۲۸ شهریور ۱۴۰۵ نسبت به ثبت نام و انتخاب رشته اقدام کنند.

لذا متقاضیان می توانند در مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنمای ثبت نام، تغییرات و اصلاحات مربوط به آن مندرج در اطلاعیه های اصلاحی اوّل و دوم منتشره به تاریخ های ۲۷ و ۲۹ اردیبهشت سال ۱۴۰۵ و اطلاعیه سوم، اطلاعیه تمدید و اصلاحات (۲۱ شهریور) و همچنین اصلاحات مندرج در اطلاعیه ۲۶ شهریور، به تارنمای

سازمان سنجش آموزش کشور مراجعه و نسبت به ثبت نام و انتخاب کدرشته محل های مورد علاقه خود اقدام کنند.

ضمناً متقاضیانی که قبلا ثبت نام کرده اند؛ در صورت تمایل می توانند تا ۲۸ شهریور ۱۴۰۵ نسبت به مشاهده یا ویرایش اطلاعات خود اقدام کنند.

رشته محل های جدید مربوط به پذیرش کاردانی ویژه دانشگاه ملی مهارت و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی سال ۱۴۰۵ در سایت سازمان سنجش قابل مشاهده است.