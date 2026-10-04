به گزارش خبرنگار مهر، فینال رقابت های سوارکاری آخرین رویداد در بیستمین دوره بازی های آسیایی است که روز یکشنبه (۱۲ مهر) برگزار می شود. فائزه غروی تنها نماینده ایران در این بخش است با حریفانش رقابت می کند. با برگزاری این فینال بیستمین دوره بازی های اسیایی که از ۲۸ شهریور به صورت رسمی به میزبانی ژاپن و در آیچی و ناگویا آغاز شد، به پایان می رسد.

این در حالی است که در پایان روز چهاردهم، جایگاه و عملکرد مدالی کاروان ایران در این دوره بازی ها نهایی شد. بر این اساس کاروان ایران که با نام فرشته های میناب عازم ژاپن شد، موفق به کسب ۵۲ مدال شامل ۱۹ طلا، ۱۸ نقره و ۱۵ برنز شد و پائین تر از هند و ازبکستان و بالاتر از تایلند، جایگاه ششم را در جدول رده بندی به خود اختصاص داد و اینگونه از حیث تعداد مدال طلا و جایگاه نهایی درجدول توزیع مدالی، نسبت به دوره قبل بازی ها ارتقا داشت.



البته پیش از این هم ایران در بازی های ۱۹۶۶ بانکوک، ۱۹۹۴ هیروشیما و ۲۰۱۸ جاکارتا صاحب جایگاه ششم بود و حتی در ادواری مانند بازی های ۱۹۷۴ تهران (جایگاه دوم)، ۱۹۷۰ بانکوک، ۱۹۸۶ سئول و ۲۰۱۰ گوانگژو با ایستادن (جایگاه چهارم) صاحب رده هایی به مراتب بهتر شده بود.

در این میان بازی های اسیایی ۱۹۷۴ تهران با ۸۱ مدال پرمدال ترین دوره برای ورزش ایران بوده است. از این حیث بازی های ۲۰۱۰ گوانگژو (۵۹ مدال)، ۲۰۱۴ اینچئون (۵۷) و ۲۰۱۸ جاکارتا (۶۲) در رده های بعدی قرار دارند.



کمترین آمار مدالی ایران هم مربوط به بازی های ۱۹۸۲ دهلی نو با ۱۲ مدال می شود.



همچنین از حیث تعداد طلا هم، رکورد ورزش ایران مربوط به بازی های تهران با ۳۶ مدال طلا می شود.



ورزش ایران با احتساب عملکردش در ناگویا و آیچی و در مجموع ۱۷ دوره حضور در بازی های آسیایی، موفق به کسب ۶۶۳ مدال شامل ۲۱۱ مدال طلا، ۲۲۰ نقره و ۲۳۲ برنز شده است.



عملکرد ورزش ایران در مجموع ۱۷ دوره بازی های آسیایی که کاروان اعزامی داشته است، به این شرح است: