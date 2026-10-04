احتمال تغییر زمان بازی های آسیایی دوحه افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، برگزارکنندگان بازی‌های آسیایی آینده در دوحه اعلام کرده‌اند در صورت تصمیم شورای المپیک آسیا برای تغییر تقویم رقابت‌های قاره‌ای و هماهنگ کردن آن با روند کسب سهمیه المپیک، آمادگی دارند زمان برگزاری این بازی‌ها را از سال ۲۰۳۰ به ۲۰۳۱ تغییر دهند.

«احمد عبدالله البوعینین» مدیر اجرایی کمیته برگزاری بازی‌های آسیایی دوحه ۲۰۳۰ در گفتگو با خبرگزاری رویترز اعلام کرد مذاکرات میان شورای المپیک آسیا و کمیته بین‌المللی المپیک همچنان ادامه دارد و برگزارکنندگان دوحه آماده‌اند خود را با تصمیم نهایی نهادهای مربوطه هماهنگ کنند.

او گفت: مهم‌ترین مسئله برای کمیته برگزاری محلی این است که همیشه آماده باشیم؛ هر چیزی که مورد نیاز باشد، تمام ورزشگاه‌ها آماده باشند و برنامه‌ها به‌طور کامل اجرا شوند.

البوعینین تأکید کرد که اولویت دوحه، میزبانی موفق بازی‌هاست و سال دقیق برگزاری در درجه دوم اهمیت قرار دارد.

او افزود: ما آماده‌ایم. ما از نزدیک با کمیته بین‌المللی المپیک و شورای المپیک آسیا همکاری می‌کنیم. چنین تصمیمی به مشارکت و بررسی دلایل و عوامل مختلف از سوی نهادهای گوناگون نیاز دارد.

احتمال برگزاری بازی‌های آسیایی یک سال پیش از المپیک

ایده برگزاری بازی‌های قاره‌ای در سال پیش از بازی‌های المپیک با حمایت کریستی کاونتری، رئیس کمیته بین‌المللی المپیک، نیز همراه شده است. او که در بازی‌های آسیایی آیچی-ناگویا ۲۰۲۶ حضور داشت، گفت انجمن‌های قاره‌ای به دنبال برگزاری مسابقات خود یک سال پیش از المپیک هستند تا این رقابت‌ها بتوانند به عنوان بخشی از فرآیند کسب سهمیه المپیک مورد استفاده قرار گیرند.

کاونتری این رویکرد را راهی مناسب برای تقویت جنبش المپیک دانست و از تغییر احتمالی تقویم بازی‌های آسیایی استقبال کرد.

دوحه برای برگزاری بیش از ۴۰ رشته آماده است

مدیر اجرایی کمیته برگزاری بازی‌های آسیایی دوحه اعلام کرد حتی اگر برنامه این رقابت‌ها شامل بیش از ۴۰ رشته ورزشی باشد، قطر برای برگزاری مسابقات به ساخت ورزشگاه جدیدی نیاز ندارد.

او گفت: تمام ورزشگاه‌ها از قبل وجود دارند. هیچ ورزشگاه جدیدی لازم نیست و تنها باید امکانات موجود را بررسی و از نظر فناوری ارتقا دهیم.

برنامه‌ریزان دوحه در حال طراحی طرحی جامع بر اساس هفت یا هشت منطقه جغرافیایی هستند. مجموعه ورزشی «اسپایر دوم» نیز قرار است به عنوان یکی از مراکز اصلی برگزاری مسابقات مورد استفاده قرار گیرد و در کنار آن، مرکز ورزش‌های آبی حمد نیز نقش مهمی خواهد داشت.

قطر قصد دارد از زیرساخت‌هایی که طی سال‌های گذشته برای رویدادهای بزرگ بین‌المللی ایجاد کرده است، استفاده کند؛ زیرساخت‌هایی که در جریان جام جهانی ۲۰۲۲ فوتبال و مسابقات جهانی ورزش‌های آبی ۲۰۲۴ مورد استفاده قرار گرفته‌اند. برگزاری جام جهانی بسکتبال ۲۰۲۷ نیز تجربه دیگری برای قطر پیش از میزبانی بازی‌های آسیایی خواهد بود.

البوعینین گفت: ما از سال ۲۰۰۶ روی زیرساخت‌های بسیار خوبی سرمایه‌گذاری کرده‌ایم. اکنون زمان آن رسیده است که به شکل مؤثر از این امکانات استفاده کنیم و مطمئن شویم که استانداردهای لازم برای میزبانی هر نوع رویداد بین‌المللی را دارند.

دهکده ورزشکاران در لوسیل

ورزشکاران قرار است در یک دهکده متمرکز در شهر لوسیل اسکان داده شوند. برگزارکنندگان امیدوارند به دلیل ابعاد کوچک و فشردگی جغرافیایی قطر، زمان رفت‌وآمد میان محل اقامت ورزشکاران و محل برگزاری مسابقات کاهش پیدا کند.

البوعینین گفت: دوحه مرکز کشور است و فاصله معمول میان محل‌های مختلف برگزاری مسابقات حدود ۲۰ تا ۳۰ دقیقه خواهد بود.

دهکده ورزشکاران علاوه بر محل اقامت، قرار است به یک مرکز فرهنگی و اجتماعی نیز تبدیل شود تا ورزشکاران در زمان‌هایی که مسابقه ندارند، بتوانند در آن به تفریح و تعامل با دیگر فرهنگ‌ها بپردازند. غذاهای بین‌المللی، برنامه‌های سرگرمی و سیستم حمل‌ونقل نیز در این مجموعه پیش‌بینی شده است.

اتوبوس‌های اختصاصی برای جابه‌جایی ورزشکاران در نظر گرفته خواهد شد و در کنار آن، شبکه مترو و تراموای دوحه نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد.

درس گرفتن از مشکلات بازی‌های آسیایی آیچی-ناگویا

برنامه‌ریزی‌های دوحه در حالی ادامه دارد که برگزارکنندگان بازی‌های آسیایی آیچی-ناگویا ۲۰۲۶ با مشکلاتی در اسکان حدود ۱۷ هزار ورزشکار و مسئول و همچنین مدیریت سیستم حمل‌ونقل مواجه شدند.

به همین دلیل، انتقال تجربه از بازی‌های آسیایی ژاپن نیز بخش مهمی از برنامه‌های کمیته برگزاری دوحه بوده است. حدود ۵۰ نفر از اعضای کمیته برگزاری دوحه ۲۰۳۰ از نخستین روز بازی‌های آیچی-ناگویا در ژاپن حضور داشتند و در برنامه‌ای ویژه، از نزدیک در جریان نحوه برگزاری مسابقات قرار گرفتند.

البوعینین گفت: حدود ۵۰ نفر از کمیته برگزاری دوحه ۲۰۳۰ از روز نخست اینجا بودند و در کنار همکاران ژاپنی ما فعالیت کردند تا گوش دهند، یاد بگیرند و تجربه کسب کنند.

او همچنین اعلام کرد دوحه پس از میزبانی بازی‌های آسیایی نیز برنامه‌ای مشابه برای انتقال تجربه به میزبان بعدی برگزار خواهد کرد و حتی ممکن است کشورهای دیگری که به دنبال میزبانی دوره‌های آینده هستند نیز بتوانند از این برنامه استفاده کنند.

زمان دقیق بازی‌های آسیایی هنوز مشخص نیست

یکی از مهم‌ترین موضوعات باقی‌مانده، تعیین زمان دقیق برگزاری بازی‌های آسیایی دوحه است. دوحه در سال ۲۰۰۶ این رقابت‌ها را در ماه خنک‌تر دسامبر برگزار کرد، اما هنوز تاریخ نهایی دوره بعدی مشخص نشده است.

مذاکرات میان برگزارکنندگان، شورای المپیک آسیا، فدراسیون‌های بین‌المللی و کمیته ورزشکاران برای پیدا کردن زمان مناسب در تقویم شلوغ ورزش جهان ادامه دارد.

البوعینین تأکید کرد: این مسابقات باید در دوره زمانی مشخصی برگزار شود که ورزشکاران بتوانند با سلامت و شرایط جسمی مناسب در آن شرکت کنند.

او پیش‌بینی کرد تاریخ رسمی برگزاری بازی‌ها تا پایان سال ۲۰۲۶ یا ژانویه ۲۰۲۷ اعلام شود.

تعداد ورزشکاران و رشته‌ها هنوز مشخص نیست

تعداد نهایی ورزشکاران و همچنین رشته‌های حاضر در بازی‌های آسیایی دوحه نیز هنوز مشخص نشده است. البوعینین گفت در حال حاضر محدودیتی برای تعداد ورزشکاران تعیین نشده است.

او تأکید کرد دوحه قصد ندارد به‌صورت یک‌جانبه رشته‌ای را حذف یا تعداد ورزشکاران را کاهش دهد و افزود: ما نمی‌خواهیم هیچ رشته یا ورزشکاری را کنار بگذاریم، اما باید مطمئن شویم که تصمیمات نهایی به سود شورای المپیک آسیا، کمیته‌های ملی المپیک و تمام فدراسیون‌هایی باشد که در این پروژه فعالیت می‌کنند.

قرار است در ماه‌های نوامبر و دسامبر نیز جلسات بیشتری با فدراسیون‌های ورزشی برگزار شود و بازدیدهایی از محل‌های برگزاری مسابقات صورت گیرد تا طرح جامع میزبانی تکمیل شود.

البوعینین در پایان تأکید کرد که کمیته برگزاری دوحه ۲۰۳۰ در طول روند آماده‌سازی، رابطه‌ای شفاف و باز با رسانه‌ها خواهد داشت.