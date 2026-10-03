مرکز غیرمجاز طب سنتی در کاشان پلمب شد

محمدرضا فاضل در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این مرکز در پی گزارش‌های مردمی و در راستای صیانت از سلامت شهروندان و اجرای وظایف قانونی معاونت درمان شناسایی و توقف فعالیت آن در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: بررسی‌های انجام‌شده نشان داد در این واحد اقداماتی از جمله ویزیت بیماران، تجویز و فروش داروهای گیاهی غیرمجاز، حجامت و فصد بدون رعایت ضوابط قانونی و خارج از چارچوب نظارت متخصصان ذی‌صلاح انجام می‌شده است.

فعالیت‌های درمانی خارج از چارچوب قانونی متوقف شد

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی کاشان ادامه داد: پس از انجام بررسی‌های لازم و احراز تخلفات، تیمی متشکل از کارشناسان نظارت بر درمان و معاونت غذا و دارو دانشگاه، با همکاری مأموران پلیس نظارت بر اماکن عمومی، به محل اعزام شدند.

فاضل تصریح کرد: این واحد پس از هماهنگی‌های لازم و با دستور مرجع قضایی پلمب و پرونده آن برای رسیدگی قانونی به مراجع قضایی ارجاع شد.

وی با تأکید بر ضرورت دریافت خدمات درمانی از مراکز مجاز گفت: فعالیت افراد فاقد صلاحیت و تخصص در حوزه درمان می‌تواند سلامت شهروندان را با خطر مواجه کند و دانشگاه علوم پزشکی کاشان با چنین تخلفاتی مطابق ضوابط قانونی برخورد خواهد کرد.

شهروندان تخلفات حوزه سلامت را به ۱۹۰ گزارش دهند

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی کاشان از تداوم بازرسی و نظارت بر مراکز ارائه‌دهنده خدمات درمانی در این شهرستان خبر داد و از شهروندان خواست خدمات طب سنتی را تنها از مراکز دارای مجوز و افراد واجد صلاحیت دریافت کنند.

فاضل همچنین از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه فعالیت غیرمجاز در حوزه سلامت، موضوع را از طریق سامانه ۱۹۰ وزارت بهداشت گزارش دهند تا موارد پس از بررسی کارشناسی، در چارچوب ضوابط قانونی پیگیری شود.