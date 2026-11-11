محمدرضا فاضل در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای صیانت از سلامت شهروندان و تشدید نظارت بر فعالیت مراکز ارائه دهنده خدمات مرتبط با سلامت، کارشناسان نظارت بر درمان دانشگاه با بررسی گزارش های دریافتی و انجام بررسی های کارشناسی، یک مرکز غیرمجاز ارائه خدمات تتو بدن را شناسایی کردند.

وی افزود: پس از بررسی موضوع و احراز تخلفات، با همکاری مأموران پلیس نظارت بر اماکن عمومی، اقدامات قانونی لازم انجام شد و این مرکز با دستور مرجع ذی صلاح پلمب شد.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی کاشان با هشدار نسبت به خطرات ناشی از انجام مداخلات مرتبط با سلامت توسط افراد فاقد صلاحیت حرفه ای، تصریح کرد: ارائه خدماتی که مشمول مداخلات پزشکی و درمانی هستند، باید صرفا توسط افراد دارای صلاحیت و در مراکز مجاز و مطابق با ضوابط قانونی انجام شود.

وی از شهروندان خواست برای دریافت خدمات مرتبط با سلامت به مراکز دارای مجوز معتبر مراجعه کنند و در صورت مشاهده هرگونه فعالیت غیرمجاز یا مداخله افراد فاقد صلاحیت، موضوع را از طریق معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی کاشان یا سامانه ۱۹۰ وزارت بهداشت گزارش دهند.