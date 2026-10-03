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۱۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۲۶

مسکو: تعامل تجاری با آمریکا در چارچوب گروه ۲۰ متوقف شده‌است

مسکو: تعامل تجاری با آمریکا در چارچوب گروه ۲۰ متوقف شده‌است

نماینده روسیه در گروه ۲۰ اعلام کرد تعاملات تجاری مسکو و واشنگتن در چارچوب این گروه متوقف شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، «دنیس آگافونوف» نماینده روسیه در گروه ۲۰ اعلام کرد مسیر همکاری تجاری میان مسکو و واشنگتن در چارچوب این گروه متوقف شده است.

آگافونوف گفت: در حال حاضر تعامل مستقیمی میان روسیه و آمریکا درباره مسائل تجاری و اقتصادی در چارچوب گروه ۲۰ وجود ندارد.

نماینده روسیه در گروه ۲۰ همچنین درباره احتمال حضور ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه در اجلاس سران گروه ۲۰ در میامی گفت هنوز تصمیم نهایی در این زمینه اتخاذ نشده است.

آگافونوف تأکید کرد تصمیم درباره حضور پوتین به روند آماده‌سازی محتوای اجلاس و شرایط ژئوپلیتیکی بستگی خواهد داشت.

وی همچنین گفت هیأت روسیه در نشست‌های گروه ۲۰، اهدافی را که رهبری این کشور تعیین کرده است، دنبال می‌کند.

پیشتر نیز دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین اعلام کرده بود که درباره حضور پوتین در اجلاس دسامبر گروه ۲۰ در میامی هنوز تصمیمی اتخاذ نشده است. آمریکا از رئیس‌جمهور روسیه برای حضور در این اجلاس دعوت کرده است.

کد مطلب 6965969

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