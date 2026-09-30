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۸ مهر ۱۴۰۵، ۸:۰۵

لاوروف: آمریکا مجبور است با روسیه تعامل کند

لاوروف: آمریکا مجبور است با روسیه تعامل کند

وزیر خارجه روسیه تاکید کرد که آمریکا در نهایت مجبور به تعامل با این کشور می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه در گفتگو با اسپوتنیک تاکید کرد که آمریکا در نهایت مجبور می شود درباره منطق چندجانبه گرایی در روابط بین الملل فکر کند.

وی در پاسخ به سؤالی در خصوص ساخت نظام امنیتی جدید در اوراسیا و خاورمیانه گفت: مسکو بارها پیشنهادات خود را درباره نحوه ایجاد روابط در عرصه بین الملل مطرح کرده است.

لاوروف اضافه کرد: روسیه از گفتگوهای صادقانه و هم تراز با در نظر گرفتن منافع مشترک همگان حمایت می کند. آنچه که در حال حاضر در سیاست آمریکا رخ می دهد به مثابه تلاش برای تقویت منافع یک جانبه است. واقعیت آن است که آمریکا مجبور است با کشورهایی در حد و تراز روسیه تعامل کند.

وی گفت: تماس های مستقیم با آمریکا برقرار نشده اما با مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در خصوص برگزاری نشست توافق شده است.

کد مطلب 6963163

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