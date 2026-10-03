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۱۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۲۷

پیام تبریک وزیر کشور به مناسبت هفته فرماندهی انتظامی

پیام تبریک وزیر کشور به مناسبت هفته فرماندهی انتظامی

وزیر کشور در پیامی به مناسبت «هفته فرماندهی انتظامی»، گفت:وزارت کشور به عنوان نهاد سیاست‌گذار و هماهنگ‌کننده در عرصه امنیت داخلی، پشتیبانی همه‌جانبه از فرماندهی انتظامی را اولویت خود می داند

به گزارش خبرگزاری مهر، اسکندر مومنی وزیر کشور در پیامی به مناسبت «هفته فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران»، ضمن ادای احترام به شهدای والامقام و جانبازان سرافراز فراجا تأکید کرد: وزارت کشور به عنوان نهاد سیاست‌گذار و هماهنگ‌کننده در عرصه امنیت داخلی، همواره پشتیبانی همه‌جانبه از فرماندهی انتظامی را اولویت خود دانسته است.

متن پیام وزیر کشور به این شرح است:

هوالعزیز

فرارسیدن «هفته فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا)»، فرصتی مغتنم برای تجلیل از مجاهدت‌های خالصانه، شبانه‌روزی و بی‌دریغ جان‌برکفانی است که حافظان امنیت، آرامش و نظم عمومی در سراسر کشور هستند.

نمونه عالی از این مجاهدت‌ها، نظم و امنیت داخلی حاکم در سراسر میهن اسلامی در ایام جنگ در دو سال اخیر و اقدام‌های آن سازمان هوشمند، ولایی و مردمی در ناکام گذاشتن توطئه‌های دشمنان در ضربه زدن به حاکمیت و استقلال نظام اسلامی است.

پلیس جمهوری اسلامی ایران، نماد اقتدار، هوشمندی و در عین حال رافت و خدمتگزاری بی‌منت به مردم است و دلاورمردان فراجا در خط مقدم مواجهه با تهدیدها، مبارزه با اشرار و سوداگران مرگ، مرزبانی از مرزهای جغرافیایی و زیست امن اجتماعی، همواره با بذل جان و ایثارگری، امنیتی پایدار، نظم و انضباط اجتماعی و آسایشی فراگیر را برای آحاد ملت ایران به ارمغان آورده‌اند.

وزارت کشور نیز به عنوان نهاد سیاست‌گذار و هماهنگ‌کننده در عرصه امنیت داخلی، همواره پشتیبانی همه‌جانبه از فرماندهی انتظامی را اولویت خود دانسته است.

اینجانب با ادای احترام به شهدای والا مقام و جانبازان سرافراز فراجا، بویژه شهدای دو جنگ تحمیلی اخیر، هفته انتظامی را به فرمانده، معاونان، کارکنان و همچنین سربازان غیور این نیرو و به ویژه به خانواده‌ صبور و همراه آنان صمیمانه تبریک و تهنیت عرض می‌کنم.

از درگاه خداوند متعال، توفیقات روزافزون همگان را در مسیر تحقق تدابیر فرمانده معظم کل قوا (مدظله‌العالی) و خدمت به ملت شریف ایران مسئلت دارم.

اسکندر مؤمنی

جانشین فرمانده کل نیروهای مسلح در نیروی انتظامی و وزیر کشور

کد مطلب 6965972
رامین عبداله شاهی

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