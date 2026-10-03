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۱۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۱۱

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گیلان: فراجا در خط مقدم امنیت است

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گیلان: فراجا در خط مقدم امنیت است

رشت- شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گیلان طی بیانیه ای با گرامیداشت هفته انتظامی، فراجا را یکی از ارکان تأمین امنیت و آرامش جامعه دانست و از تلاش‌ها و فداکاری‌های کارکنان انتظامی تجلیل کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گیلان طی بیانیه ای با گرامیداشت هفته انتظامی، فراجا را یکی از ارکان تأمین امنیت و آرامش جامعه دانست و از تلاش‌ها و فداکاری‌های کارکنان انتظامی تجلیل کرد.

این بیانیه به شرح زیر است:

نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، مظهر اقتدار، نظم، امنیت و آرامش عمومی و یکی از ارکان مهم صیانت از سرمایه‌های مادی و معنوی ملت سرافراز ایران است. فراجا در مسیر انجام رسالت خطیر خود، همواره در خط مقدم پاسداری از امنیت و دفاع از آرامش میهن اسلامی حضور داشته‌ و در این راه، شهدای گرانقدری را تقدیم اسلام، انقلاب و ایران اسلامی کرده است.

هفته انتظامی، فرصت مغتنمی است برای تجلیل از بزرگ مردان و زنانی که با ایمان، تعهد، شجاعت و روحیه ایثار و فداکاری، آسایش و امنیت مردم انقلابی ایران را بر آرامش و سلامت خویش مقدم داشته‌اند و در مأموریت‌های گوناگون انتظامی، مرزی، امنیتی و اجتماعی، حافظ جان و مال مردم و امنیت جامعه بوده‌اند.

حضور هوشیارانه فراجا در فتنه‌ها و اغتشاشات سال‌های گذشته و ایستادگی آنان در برابر اقدامات خشونت‌آمیز، تخریب اموال عمومی و خصوصی، تعرض به جان و مال مردم و تلاش عوامل آشوبگر برای برهم زدن نظم عمومی و تخریب چهره نظام مقدس جمهوری اسلامی، بخش مهمی از کارنامه درخشان فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در صیانت از امنیت ملی و اجتماعی ایران اسلامی است.

فراجا با تربیت و استخدام نیروهای متدین، مخلص، متخصص و جهادی همواره در مسیر الهی معمار کبیر انقلاب اسلامی امام خمینی (رضوان‌ الله تعالی علیه) و رهبر شهید انقلاب اسلامی امام مجاهد حضرت آیت‌الله العظمی سیدعلی خامنه‌ای (قدس ‌الله ‌نفسه ‌الزکیه) حرکت کرده و در دو جنگ تحمیلی ۱۲روزه و رمضان از سوی دشمن آمریکایی صهیونیستی، کنار مردم مبعوث‌شده در خیابان و همراه نیروهای رشید و غیور مسلح در میدان، حضوری مقتدرانه و اثرگذار داشته است.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان گیلان ضمن گرامیداشت هفته انتظامی و ادای احترام به شهدای والامقام فراجا، مراتب تقدیر و سپاس خود را از رشادت‌های فرماندهان، افسران، درجه‌داران، کارکنان و خانواده‌های صبور و فداکار انتظامی اعلام می‌نماید و توفیقات دلیرمردان و زنانی را که جان خویش را در راه مقابله با اشرار، گروه‌های مسلح و عوامل ناامن‌کننده، مبارزه با قاچاق و جرائم سازمان‌یافته و همچنین در صحنه‌های مقابله با فتنه، آشوب، اغتشاش و خرابکاری در طبق اخلاص قرارداده‌اند و با ایثار و ازخودگذشتگی از امنیت و آرامش ملت سربلند ایران اسلامی در سایه رهبری حضرت آیت‌الله امام سید مجتبی خامنه‌ای (مد ظله العالی) پاسداری می‌کنند، از درگاه خداوند متعال مسئلت دارد.

کد مطلب 6966131

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