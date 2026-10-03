به گزارش خبرنگار مهر، شیدا حیدریان صبح شنبه در جلسه کمیسیون عمران و خدمات شهری شورای اسلامی شهر سنندج با اشاره به ضرورت افزایش آمادگی مدیریت شهری برای مقابله با مخاطرات جوی اظهار کرد: مدیریت بحران نباید به زمان وقوع حادثه محدود شود و شهرداری باید از رویکرد واکنشی به سمت برنامه‌ریزی پیشگیرانه، پیش‌بینانه و سناریومحور حرکت کند.

وی افزود: هزینه پیشگیری و آمادگی در برابر حوادث به مراتب کمتر از هزینه‌هایی است که پس از وقوع بحران برای جبران خسارت‌های شهری و پیامدهای آن پرداخت می‌شود، بنابراین باید پیش از ایجاد شرایط بحرانی، ظرفیت‌های مورد نیاز شناسایی و تقویت شوند.

رئیس کمیسیون عمران و خدمات شهری شورای اسلامی شهر سنندج با اشاره به بررسی گزارش معاون خدمات شهری شهرداری سنندج به عنوان مسئول مدیریت بحران شهرداری گفت: در این نشست میزان آمادگی، تجهیزات، ماشین‌آلات، نیروی انسانی و ظرفیت‌های عملیاتی شهرداری بررسی شد و کمبودها و نقاط ضعف موجود نیز مورد توجه قرار گرفت.

حیدریان با تأکید بر ضرورت شناسایی نقاط حادثه‌خیز عنوان کرد: معابر مستعد آب‌گرفتگی، پل‌ها، کانال‌های دفع آب‌های سطحی و مسیرهایی که در زمان بارش برف و کولاک آسیب‌پذیر هستند، باید به صورت مستمر پایش شوند.

وی ادامه داد: لایروبی کانال‌ها و رفع انسداد گلوگاه‌های انتقال آب باید پیش از آغاز بارش‌های شدید انجام شود تا در زمان بارندگی، مشکلات ناشی از آب‌گرفتگی و اختلال در مسیرهای شهری به حداقل برسد.

رئیس کمیسیون عمران و خدمات شهری شورای اسلامی شهر سنندج همچنین بر آمادگی شهرداری برای شرایط مختلف جوی تأکید کرد و گفت: شهرداری باید برای وقوع طوفان، سیلاب، بارش‌های سنگین، برف شدید و یخبندان، سناریوهای عملیاتی مشخص و قابل اجرا داشته باشد.

حیدریان افزود: در این سناریوها باید مسیرهای اولویت‌دار، نحوه تقسیم مسئولیت‌ها، منابع مورد نیاز و سازوکار فرماندهی و هماهنگی نیروها از قبل مشخص شده باشد تا در زمان بحران، اقدامات با سرعت و انسجام بیشتری انجام شود.

وی ساماندهی نیروی انسانی را بخش دیگری از الزامات مدیریت بحران دانست و اظهار کرد: نیروهای عملیاتی و خدمات شهری باید در سه شیفت سازماندهی شوند و برای شرایط اضطراری نیز نیروهای جایگزین و تیم‌های واکنش سریع پیش‌بینی شود.

حیدریان با اشاره به اهمیت آماده‌به‌کاری تجهیزات گفت: ماشین‌آلات برف‌روبی، پمپ‌های تخلیه آب و سایر تجهیزات مورد استفاده در زمان بحران باید پیش از آغاز فصل مخاطرات جوی سرویس و تعمیر شوند تا هنگام نیاز، امکان استفاده فوری از آنها وجود داشته باشد.

رئیس کمیسیون عمران و خدمات شهری شورای اسلامی شهر سنندج در ادامه بر تقویت تاب‌آوری اجتماعی در کنار تاب‌آوری کالبدی تأکید کرد و گفت: افزایش تاب‌آوری شهر تنها با توسعه تجهیزات و زیرساخت‌ها محقق نمی‌شود و آموزش و مشارکت شهروندان نیز باید در این زمینه مورد توجه قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: شهرداری باید با شناسایی نواقص موجود، برنامه‌ای جامع و زمان‌بندی‌شده برای ارتقای توان عملیاتی شهر تدوین و اجرا کند تا سنندج پیش از وقوع بحران‌های جوی از آمادگی لازم برخوردار باشد.