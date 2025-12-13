به گزارش خبرنگار مهر، شیدا حیدریان پیش از ظهر شنبه در نشست کمیسیون عمران و خدمات شهری شورای اسلامی شهر سنندج که با محوریت بررسی چالشهای اجرایی پروژههای عمرانی از جمله بلوار معتمد وزیری برگزار شد، با اشاره به مشکلات ناشی از معارضات متعدد در سطح معابر شهری، اظهار کرد: این معارضات روند اجرای پروژههای مدیریت شهری را با تأخیر مواجه کرده و در نهایت کیفیت و سرعت خدماترسانی به شهروندان را تحت تأثیر قرار میدهد.
وی افزود: معابر پیشبینیشده در طرح تفصیلی شهر، مسیرهایی مصوب و لازمالاجرا هستند، اما وجود معارضات شخصی یا دولتی مانع از تحقق کامل این طرحها شده و اجرای برنامههای شهری را با مشکل مواجه کرده است.
رئیس کمیسیون عمران و خدمات شهری شورای شهر سنندج با تأکید بر نقش حیاتی معابر در ساختار شهری بیان کرد: معابر اصلی ستون فقرات خدماترسانی در شهر به شمار میروند و هرگونه انسداد یا تداخل در مسیرهای مصوب، ترافیک شهری، تردد خودروهای امدادی و ارائه خدمات فوری را با اختلال روبهرو میکند.
حیدریان با اشاره به اهمیت این معابر در حوزه پدافند غیرعامل تصریح کرد: اجرای کامل شبکه معابر علاوه بر کارکردهای عمرانی و ترافیکی، از منظر افزایش تابآوری و ایمنی شهر نیز دارای اهمیت راهبردی است.
وی ادامه داد: رفع معارضات تنها در حوزه اختیارات شهرداری نیست و تحقق پروژهها نیازمند هماهنگی و همکاری دستگاههای متولی است. برنامهریزی دقیق و تعامل بین نهادی در فرآیند آزادسازی معابر میتواند نقش مؤثری در تسریع اجرای پروژهها و بهبود خدمات شهری داشته باشد.
رئیس کمیسیون عمران و خدمات شهری شورای اسلامی شهر سنندج در بخش دیگری از سخنان خود بر لزوم تعیین تکلیف سریع زمینهای مشاعی تأکید کرد و گفت: شهرداری باید در کوتاهترین زمان ممکن نسبت به رفع تصرف این اراضی و صدور اسناد تکبرگ اقدام کند، چراکه این زمینها ظرفیت تبدیل شدن به منابع درآمدی پایدار برای توسعه پروژههای عمرانی و تقویت مدیریت شهری را دارند.
حیدریان در پایان خاطرنشان کرد: توسعه زیرساختها، حل معارضات، ساماندهی اراضی، تکمیل شبکه معابر و تسریع در روند آزادسازیها از مهمترین پیشنیازهای توسعه متوازن شهری در سنندج است و همراهی نهادهای مسئول میتواند زمینه ارتقای کیفیت خدمات و افزایش رضایت شهروندان را فراهم کند.
نظر شما