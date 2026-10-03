به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، تغییر بخشی از محدودیت های واردات لوازم خانگی کره ای، دوباره احتمال افزایش حضور برندهایی مانند ال جی و سامسونگ در بازار ایران را مطرح کرده است. با این حال، بازتر شدن مسیر ورود کالا لزوما به معنای بازگشت رسمی این شرکت ها یا فعال شدن دوباره شبکه نمایندگی آنها نیست؛ به ویژه اینکه مسائلی مانند تحریم ها، تامین قطعات، خدمات پس از فروش و قیمت نهایی محصولات همچنان بر آینده حضور این برندها در ایران تاثیر می گذارند.

انتشار خبر تغییر بخشی از محدودیت های واردات لوازم خانگی کره ای، دوباره نام برندهایی مانند ال جی و سامسونگ را به بحث بازار لوازم خانگی ایران برگردانده است. این برندها سال ها سهم قابل توجهی از بازار ایران داشتند، اما با محدود شدن واردات و تغییر شرایط تجارت خارجی، حضور مستقیم آنها به تدریج کمرنگ شد.

بر اساس ابلاغیه جدید سازمان توسعه تجارت، محدودیت مربوط به نشان تجاری و مبدا برای واردات لوازم خانگی کره جنوبی توسط تعاونی های مرزنشین برداشته شده است. این تصمیم می تواند مسیر ورود برخی کالاهای کره ای را بازتر کند، اما به معنای بازگشت رسمی شرکت های کره ای یا شروع دوباره فعالیت شبکه نمایندگی آنها در ایران نیست.

آیا ال جی و سامسونگ واقعا به بازار ایران برمی گردند؟

برای بازگشت کامل یک برند بین المللی، امکان واردات کالا به تنهایی کافی نیست. فعالیت رسمی به عواملی مانند واردات مستمر، امکان انتقال پول، همکاری با شرکت مادر، تامین قطعات، ضمانت محصولات و ایجاد شبکه خدمات پس از فروش وابسته است.

در ابلاغیه اخیر و خبرهای منتشرشده درباره آن، اشاره ای به آغاز دوباره فعالیت رسمی ال جی یا سامسونگ و احیای شبکه نمایندگی این شرکت ها نشده است. بنابراین باید میان «امکان ورود محصولات یک برند» و «بازگشت رسمی آن برند» تفاوت قائل شد.

ممکن است در کوتاه مدت مدل های بیشتری از محصولات کره ای در بازار دیده شود، اما شکل گیری دوباره شبکه رسمی فروش و خدمات به ثبات مقررات تجاری و شرایط همکاری شرکت های خارجی با بازار ایران بستگی دارد.

تحریم ها همچنان مانع مهمی هستند

در بررسی احتمال بازگشت برندهای خارجی نمی توان محدودیت های ناشی از تحریم را نادیده گرفت. تحریم های مرتبط با ایران همچنان برقرار هستند و می توانند برای شرکت های بین المللی، بانک ها، شرکت های حمل و نقل و مجموعه های فعال در زنجیره تامین، محدودیت و ریسک ایجاد کنند.

به همین دلیل، تغییر مقررات واردات در داخل ایران لزوما به این معنی نیست که شرکت مادر نیز برای حضور مستقیم در بازار تصمیم گرفته است. ممکن است محصولات از طریق واردکنندگان و مسیرهای تجاری وارد شوند، بدون آنکه خود برند شبکه رسمی فروش یا خدمات جدیدی ایجاد کرده باشد.

بازار قطعات و خدمات چه تغییری می کند؟

تعداد زیادی یخچال، ماشین لباسشویی، ماشین ظرفشویی، تلویزیون، کولر گازی و دیگر محصولات ال جی و سامسونگ که طی سال های گذشته وارد ایران شده اند، هنوز مورد استفاده قرار می گیرند. برای صاحبان این دستگاه ها، تامین قطعه در بسیاری از موارد از ورود مدل های جدید مهم تر است.

محدودیت های وارداتی در سال های گذشته تامین برخی بردهای الکترونیکی، موتور، پمپ، کمپرسور، سنسور و قطعات خاص را دشوارتر و پرهزینه تر کرده است. با این حال، ابلاغیه جدید به طور مشخص درباره واردات قطعات یدکی صحبت نمی کند و نمی توان از آن نتیجه گرفت که مسیر تامین قطعات نیز به صورت خودکار تسهیل شده است.

اگر در ادامه مقررات مربوط به واردات قطعات هم آسان تر و پایدارتر شود، بازار تعمیر می تواند یکی از بخش هایی باشد که از این تغییر تاثیر می گیرد. افزایش دسترسی به قطعات مناسب نیز می تواند وابستگی بازار به قطعات استوک یا نمونه های متفرقه را کاهش دهد.

برای دارندگان دستگاه های قدیمی، دسترسی به قطعه و وضعیت خدمات پس از فروش همچنان اهمیت دارد. در جست وجوی خدماتی مانند نمایندگی ال جی نیز باید میان نمایندگی رسمی شرکت مادر و مراکز تعمیر مستقل تفاوت قائل شد؛ موضوعی که با توجه به نبود خبر رسمی از احیای شبکه خدمات این برند اهمیت بیشتری پیدا می کند.

قیمت چقدر می تواند مانع بازگشت گسترده شود؟

حتی اگر مسیر ورود محصولات کره ای بازتر شود، قیمت نهایی یکی از عوامل اصلی تعیین کننده در میزان استقبال بازار خواهد بود. محصولات وارداتی علاوه بر قیمت پایه، تحت تاثیر نرخ ارز، هزینه حمل، عوارض و سایر هزینه های تجاری قرار می گیرند.

افزایش قیمت لوازم خانگی و کاهش قدرت خرید نیز می تواند بخشی از مصرف کنندگان را به تعویق خرید دستگاه جدید و ادامه استفاده یا تعمیر دستگاه موجود سوق دهد. در چنین شرایطی، محصول وارداتی برای رقابت گسترده در بازار باید از نظر قیمت با گزینه های موجود فاصله زیادی نداشته باشد.

اگر قیمت نهایی محصولات کره ای فاصله زیادی با برندهای موجود داشته باشد، عرضه آنها ممکن است در مرحله نخست بیشتر به بخش های گران تر بازار محدود شود. در مقابل، افزایش حجم واردات، ثبات نرخ ارز یا کاهش هزینه های تجاری می تواند این فاصله را کمتر کند.

آیا برندهای کره ای دوباره سهم بالایی از بازار می گیرند؟

ال جی و سامسونگ هنوز برای بسیاری از مصرف کنندگان ایرانی برندهای شناخته شده ای هستند و تعداد زیادی از محصولات قدیمی آنها همچنان در خانه ها استفاده می شود. این سابقه می تواند در صورت افزایش عرضه محصولات جدید یک مزیت باشد، اما بازار امروز با یک دهه قبل تفاوت زیادی دارد.

در سال های کاهش حضور برندهای کره ای، تولیدکنندگان داخلی و برندهای دیگر بخشی از فضای فروش، شبکه توزیع و خدمات پس از فروش را در اختیار گرفته اند. بنابراین صرف شناخته شده بودن نام یک برند برای بازپس گیری سهم سابق بازار کافی نیست.

قیمت رقابتی، تامین منظم محصول و قطعه، خدمات پس از فروش قابل اتکا، ضمانت و امکان خرید اقساطی از عواملی هستند که می توانند بر تصمیم مصرف کننده تاثیر بگذارند. اگر کالاهای کره ای با اختلاف قیمت زیادی نسبت به محصولات موجود عرضه شوند، سهم آنها ممکن است در ابتدا محدود بماند.

فعلا باید میان واردات و بازگشت رسمی تفاوت گذاشت

تغییر مقررات واردات لوازم خانگی کره ای را می توان نشانه ای از تغییر شرایط بازار دانست، اما هنوز برای صحبت از بازگشت کامل ال جی و سامسونگ یا آغاز دوباره فعالیت رسمی نمایندگی های آنها زود است.

در کوتاه مدت، اثر این تصمیم احتمالا بیشتر در تنوع مدل های موجود در بازار دیده می شود. اگر مسیر تامین قطعات نیز در ادامه تسهیل شود، بازار تعمیر دستگاه های موجود هم می تواند تحت تاثیر قرار گیرد.

در نهایت، حجم واقعی واردات، قیمت محصولات، نحوه تامین قطعات و تصمیم خود شرکت های کره ای مشخص می کند که این تغییر تنها به افزایش محدود کالاهای کره ای منجر می شود یا زمینه حضور جدی تر آنها در بازار ایران را فراهم خواهد کرد.

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