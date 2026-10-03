به گزارش خبرگزاری مهر، شیخ یعقوب شمس، امام جمعه اهل سنت جزیره کیش، در مراسم اختتامیه مسابقات ورزشی فصل تابستان هیئت ورزش روستایی و بازی‌های بومی و محلی جزیره کیش، با اشاره به اهمیت حفظ فرهنگ و هویت بومی جزیره، گفت: امروز در این مراسم تنها پایان یک برنامه ورزشی و جشنواره را گرامی نمی‌داریم، بلکه بخشی از فرهنگ، هویت و خاطرات مردم این منطقه را یادآوری می‌کنیم.

وی با بیان اینکه بازی‌های بومی و سنتی صرفاً سرگرمی نیستند، اظهار کرد: پشت هر یک از این بازی‌ها بخشی از زندگی، آداب، خاطرات و شیوه ارتباط مردم با یکدیگر قرار دارد. نسل‌های گذشته با همین بازی‌ها در کنار یکدیگر جمع می‌شدند، رقابت می‌کردند، شادی می‌کردند و از یکدیگر همکاری، دوستی و رفاقت را می‌آموختند.

امام جمعه اهل سنت کیش با اشاره به تغییر سبک زندگی و افزایش حضور کودکان و نوجوانان در فضای مجازی و بازی‌های رایانه‌ای افزود: امروز که کودکان و نوجوانان بخش بیشتری از وقت خود را با تلفن همراه، بازی‌های رایانه‌ای و فضای مجازی سپری می‌کنند، ضرورت حفظ و انتقال بازی‌های بومی و سنتی بیش از گذشته احساس می‌شود.

شیخ یعقوب شمس ادامه داد: اگر این بازی‌ها نسل به نسل منتقل نشوند، ممکن است بخشی از خاطرات و میراث فرهنگی ما به‌تدریج فراموش شود. برگزاری چنین برنامه‌هایی اهمیت زیادی دارد، زیرا کودکان و نوجوانان را با فرهنگ خودشان آشنا می‌کند و به آنها نشان می‌دهد که شادی و سرگرمی همیشه وابسته به فناوری‌های جدید نبوده است.

وی با تأکید بر اهمیت این موضوع برای جزیره کیش گفت: کیش علاوه بر طبیعت زیبا و جاذبه‌های گردشگری، دارای فرهنگ، آداب و سنت‌های ارزشمندی است که باید آنها را به نسل‌های آینده معرفی و منتقل کنیم.

امام جمعه اهل سنت کیش از برگزارکنندگان و دست‌اندرکاران این جشنواره قدردانی کرد و خطاب به مسئولان گفت: محله بومی‌نشین کیش گنجینه‌ای ارزشمند است که باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد. باید تلاش کنیم بازی‌های بومی و سنتی همچنان زنده بمانند و فرهنگ بومیان عزیز نیز حفظ و تقویت شود.

وی تصریح کرد: حفظ فرهنگ فقط با سخن گفتن درباره آن امکان‌پذیر نیست؛ باید آن را اجرا کنیم، به کودکان آموزش دهیم و به نسل آینده منتقل کنیم. امیدوارم همکاری و حمایت بیشتری از فعالان این حوزه صورت گیرد.

شیخ یعقوب شمس همچنین از ورزشکاران، شرکت‌کنندگان و خانواده‌هایی که با حضور خود به این برنامه رونق بخشیدند، تشکر کرد و گفت: امیدوارم این جشنواره به یک برنامه مستمر تبدیل شود و هر سال شاهد حضور گسترده‌تر مردم و معرفی بازی‌های بیشتری از فرهنگ و سنت‌های منطقه بومی‌نشین کیش باشیم.

وی در پایان ضمن تبریک به برگزیدگان مسابقات، خاطرنشان کرد: امیدوارم مهم‌ترین نتیجه این جشنواره تنها کسب مقام و دریافت جایزه نباشد، بلکه دوستی، نشاط، همکاری و زنده نگه داشتن بخشی از فرهنگ و هویت مردم این منطقه باشد.