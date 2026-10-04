به گزارش خبرنگار مهر، رضا رحمانی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به ظرفیت‌های گسترده آذربایجان‌غربی اظهار کرد: این استان در حوزه‌های مختلف از ظرفیت‌ های قابل توجهی برخوردار است و اگر این ظرفیت‌ها به‌ درستی معرفی و برای آنها برنامه‌ریزی شود، می‌توان زمینه جذب سرمایه‌گذاری و رونق گردشگری را فراهم کرد.

استاندار آذربایجان‌غربی با تاکید بر ضرورت تغییر نگاه به میراث فرهنگی، گردشگری و ظرفیت‌های تاریخی استان گفت: آذربایجان‌ غربی از ظرفیت‌های کم‌نظیری در حوزه میراث فرهنگی، آثار طبیعی، معدن، صنایع‌دستی و مرز برخوردار است و باید از این ظرفیت‌ ها به ‌عنوان یکی از پایه‌های توسعه اقتصادی استان استفاده کرد.

وی با اشاره به جایگاه استان در بخش معدن افزود: آذربایجان‌ غربی در میان استان‌های دارای ظرفیت بالای معدنی کشور قرار دارد و در حوزه میراث فرهنگی، آثار تاریخی، مناظر طبیعی و صنایع‌دستی نیز ظرفیت‌های ارزشمندی در اختیار دارد.

استاندار آذربایجان‌ غربی ادامه داد: موقعیت مرزی استان و برخورداری از گذرگاه‌های رسمی نیز یک مزیت مهم اقتصادی است و باید مجموعه این ظرفیت‌ها در کنار یکدیگر برای توسعه استان مورد استفاده قرار گیرد.

رحمانی با بیان اینکه بسیاری از داشته‌های تاریخی و فرهنگی استان کمتر از ظرفیت واقعی خود معرفی شده‌اند، تصریح کرد: باید نگاه ما به میراث فرهنگی تغییر کند؛ میراث فرهنگی صرفاً حوزه‌ای برای نگهداری آثار تاریخی نیست، بلکه می‌تواند یکی از پایه‌های اصلی توسعه، گردشگری و اقتصاد استان باشد.

وی با اشاره به ظرفیت‌هایی همچون بارگاه شمس تبریزی، تخت سلیمان و محوطه تاریخی حسنلو گفت: این آثار از ظرفیت‌های ارزشمند استان هستند و برنامه‌هایی برای معرفی و فعال‌سازی ظرفیت‌های آنها در حوزه گردشگری و فرهنگی در حال پیگیری است.

ضرورت تبدیل برخی مجموعه‌های تاریخی و فرهنگی به مقاصد گردشگری

استاندار آذربایجان‌ غربی همچنین بر ضرورت تبدیل برخی مجموعه‌های تاریخی و فرهنگی به مقاصد گردشگری تأکید کرد و گفت: هدف این است که مجموعه‌های فرهنگی استان پس از افتتاح، صرفاً یک ساختمان یا پروژه عمرانی نباشند، بلکه به مقصدی برای حضور مردم از نقاط مختلف کشور تبدیل شوند.

رحمانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سرمایه‌گذاری در حوزه هتل‌داری اظهار کرد: افزایش سرمایه‌گذاری برای احداث هتل‌های پنج‌ستاره در برخی شهرهای استان، نشانه‌ای از وجود ظرفیت گردشگری و اقتصادی در آذربایجان‌غربی است.

وی با تاکید بر ضرورت رفع موانع سرمایه‌گذاری افزود: اگر سرمایه‌گذاری برای احداث یک هتل یا مجموعه گردشگری انجام می‌شود، دستگاه‌های اجرایی باید برای حل مشکلات و موانع آن همکاری کنند و اجازه ندهند بروکراسی و ناهماهنگی‌های بین‌دستگاهی موجب توقف پروژه شود.

استاندار آذربایجان‌ غربی نقش رسانه‌ها را در این مسیر مهم دانست و گفت: رسانه‌ها علاوه بر معرفی ظرفیت‌های استان، می‌توانند مشکلات سرمایه‌ گذاران و موانع موجود را نیز مطرح کنند تا روند حل آنها با سرعت بیشتری دنبال شود.

رحمانی همچنین بر ضرورت همکاری دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد و گفت: بسیاری از مشکلاتی که سال‌ها باقی مانده‌اند، با هماهنگی دستگاه‌ها قابل حل هستند و نمی‌توان انتظار داشت یک مجموعه به‌تنهایی همه مسائل را برطرف کند.

وی با اشاره به برخی پروژه‌های طولانی‌مدت اظهار کرد: قابل قبول نیست پروژه‌ای که می‌تواند در مدت مشخصی به نتیجه برسد، سال‌ها نیمه‌تمام باقی بماند. مدیریت استان تلاش دارد با هماهنگی دستگاه‌های مختلف، روند تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام را سرعت ببخشد.

استاندار آذربایجان‌ غربی در ادامه به ظرفیت نمایشگاه‌ها برای معرفی توانمندی‌های استان اشاره کرد و گفت: نمایش محصولات محلی، صنایع‌دستی و تولیدات بومی در نمایشگاه‌ها نشان می‌دهد آذربایجان‌غربی از ظرفیت‌های متنوعی برخوردار است، اما باید این توانمندی‌ها با برنامه‌ریزی حرفه‌ای در سطح ملی و جهانی نیز معرفی شوند.

پیوند دانشگاه و صنعت باید تقویت شود

رحمانی همچنین از برنامه‌ریزی برای تجهیز مجموعه‌ های فرهنگی و ایجاد کتابخانه خبر داد و گفت: با همکاری مجموعه کتابخانه‌های عمومی استان، فضای مناسبی برای فعالیت کتابخانه در نظر گرفته شده و هزاران جلد کتاب برای این مجموعه پیش‌بینی شده است.

وی افزود: توجه به حوزه‌هایی همچون فرهنگ اقوام، عرفان و سایر موضوعات فرهنگی می‌تواند این مجموعه را به یک مرکز فرهنگی فعال تبدیل کند و هدف این است که مردم بتوانند از این ظرفیت استفاده کنند.

استاندار آذربایجان‌غربی در بخش پایانی سخنان خود بر تقویت ارتباط میان دانشگاه و صنعت تأکید کرد و گفت: یکی از موضوعات مهم در ادامه این مسیر، ایجاد ارتباط مؤثر میان دانش و علوم دانشگاهی با صنایع منطقه و صنایع شمال‌غرب کشور است.