حاج موسایی به مدال نقره دست یافت

به گزارش خبرنگار مهر از ناگویا، مهدی حاج موسایی که با دو پیروزی به دیدار نهایی راه پیدا کرده بود، برای کسب مدال طلا به مصاف «بانلونگ» از تایلند رفت و با نتیجه ۳ به ۲ شکست خورد و به مدال نقره دست یافت.

حاج موسایی پس از یک دور استراحت با نتایج مشابه ۲بر یک مقابل «یوفان» از چین و «زید کرم» از اردن به دیدار نهایی صعود کرده بود.

در ادامه این مسابقات تیم ملی تکواندو ایران شانس کسب یک مدال طلای دیگر در وزن ۸۰+ کیلوگرم توسط آرین سلیمی دارد. سلیمی در فینال به مصاف «ماولونوف» از ازبکستان می رود. این ازبکستانی دو بار در ماه های گذشته بخصوص در فینال قهرمانی آسیا به آرین سلیمی باخته است.

تیم ملی کشورمان با ۱۰ تکواندوکار در این رقابت ها حضور پیدا کرده است که ساغر مرادی یک مدال طلا و فاطمه احمدی هم یک مدال برنز کسب کرده اند. مرتضی زنده دل، یاسیمن لیموچی، ابوالفضل زندی، امیرسینا بختیاری و ناهید کیانی از دور رقابت ها حذف شده اند