به گزارش خبرنگار مهر از ناگویا، آرین سلیمی عضو تیم ملی تکواندو ایران پس از کسب مدال طلای بازی‌های آسیایی آیچی-ناگویا ۲۰۲۶ اظهار کرد: خدا را شکر امروز مسابقات خوبی داشتم. در سه مبارزه‌ای که انجام دادم حریفان خوبی بودند و همه قابل احترام بودند و خوشبختانه توانستم به نتیجه‌ای که می‌خواستم دست پیدا کنم.

وی افزود: جا دارد از همه عزیزانی که در این مدت به من کمک کردند و همیشه حامی من بودند تشکر کنم. اسم کسی را نمی‌آورم تا مبادا فردی از قلم بیفتد اما از همه آنها صمیمانه تشکر می‌کنم.

سلیمی ادامه داد: این مدال را به مردم عزیز کشورم و همچنین خانواده‌ام تقدیم می‌کنم. خانواده‌ام مدت زیادی دوری من را تحمل کرده‌اند و خودم هم خیلی وقت است که دلتنگ آنها هستم. امیدوارم پس از پایان مسابقات بتوانم خانواده‌ام را ببینم و این مدال را به آنها تقدیم کنم.



قهرمان تکواندوی ایران درباره سطح و فشار رقابت‌های بازی‌های آسیایی گفت: مسابقات سطح بالایی داشت. بازی‌های آسیایی را می‌توان المپیک آسیا دانست و وقتی نام المپیک روی یک رویداد گذاشته می‌شود فشار مسابقات به‌صورت طبیعی بیشتر می‌شود اما خدا را شکر توانستیم این فشار را کنترل کنیم و مسابقات خوبی داشته باشیم.