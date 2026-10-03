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۱۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۲۸

نقش تلویزیون در قضاوت کردن اشتباه یک دختر جودوکار + فیلم

نقش تلویزیون در قضاوت کردن اشتباه یک دختر جودوکار + فیلم

تاخیر تلویزیون در پخش مبارزه یکی از دختران جودوکار ایران باعث شد برخی در فضای مجازی با کنایه به این شکست دختر ۱۷ ساله ایران اشاره کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، سیمرا خاک خواه دختر ۱۷ ساله تیم ملی جودو بانوان ایران یکی از شرکت کنندگان در بیستمین دوره بازی های آسیایی بود که نخستین تجربه آسیایی اش را پشت سر گذاشت.

طلای کاپ نوجوانان آسیا در امان، نقره قهرمانی نوجوانان آسیا در سال ۲۰۲۵ و برنز رقابت‌های آزاد آسیایی امان در رده بزرگسالان موفقیت های این دختر نوجوان جودوکار ایران است.

بااین حال پخش با تاخیر مسابقه او با حریفی از چین این ذهنیت را ایجاد کرده که او در اولین ثانیه های مبارزه شکست خورده است اما واقعیت این است که سیمرا خاک خواه نزدیک به ۴۰ ثانیه با حریف چینی مبارزه کرد اما تلویزیون در لحظه ای پخش مسابقه را آغاز کرد که ملی پوش ایران ایپون شد و این تصور را به وجود آورد که شکست او در همان ثانیه اول بود.

در فیلم زیر زمان مسابقه سیمرا خاک خواه با حریف چینی و لحظه ای که شکست می خورد مشخص است:

کد مطلب 6966057

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