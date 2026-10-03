آمادگی سازمان غذا و دارو برای همکاری با مجلس

محمد هاشمی، در گفتگو با خبرنگار مهر، بر آمادگی سازمان غذا و دارو برای همکاری و پاسخگویی به مجلس شورای اسلامی تاکید و تصریح کرد: سازمان غذا و دارو همان‌طور که پیش از این نیز این رویه را دنبال کرده است، آماده است اطلاعات، مستندات و توضیحات مورد نیاز نمایندگان را در اختیار آنها قرار دهد و زمینه بررسی دقیق فرآیندهای سازمان را فراهم کند.

وی اظهار کرد: مجلس شورای اسلامی حق دارد عملکرد دستگاه‌های اجرایی را بررسی و اطلاعات لازم را برای اطمینان از صحت روند انجام امور دریافت کند و سازمان غذا و دارو نیز خود را موظف به پاسخگویی و همکاری با نمایندگان می‌داند.

هاشمی افزود: از حدود دو ماه قبل، دو نفر از نمایندگان مجلس در کمیسیون‌های مختلف سازمان غذا و دارو، از جمله کمیسیون قیمت و کمیسیون ساخت و ورود، حضور دارند و سازمان غذا و دارو آمادگی دارد این حضور و نظارت ادامه داشته باشد.

وی ادامه داد: بخش قابل توجهی از اطلاعات سازمان غذا و دارو در سامانه‌های شفافیت و پایگاه‌های اطلاع‌رسانی در دسترس عموم قرار دارد و اگر نمایندگان اطلاعات بیشتری برای بررسی دقیق‌تر نیاز داشته باشند، این اطلاعات نیز در اختیار آنها قرار خواهد گرفت. اطلاعات مربوط به تخصیص ارز، میزان ارز تخصیصی و روند تأمین اقلام نیز قابلیت بررسی و ارائه دارد.

سخنگوی سازمان غذا و دارو تصریح کرد: تخصیص ارز دارو تصمیم فردی یک مدیر یا مدیرکل نیست و درخواست‌ها در چارچوب فرآیندهای تخصصی و قانونی و بر اساس نیاز کشور، نوع دارو و اولویت‌های درمانی بررسی می‌شوند.

وی با اشاره به موضوع کمبود و افزایش قیمت دارو گفت: این موضوعات از جمله مباحث مهم در بررسی وضعیت دارو هستند و برای ارزیابی دقیق آنها باید مجموعه عوامل مؤثر در زنجیره تأمین، از تأمین ارز و مواد اولیه تا تولید، حمل‌ونقل، توزیع و عرضه، در کنار یکدیگر بررسی شوند.

هاشمی درباره تفاوت آمار کمبود دارو نیز اظهار کرد: مقایسه آمار کمبود زمانی دقیق است که تعریف شاخص، بازه زمانی و جامعه آماری گزارش‌ها یکسان باشد؛ چرا که کمبود قطعی، کاهش موجودی و قرار گرفتن یک قلم در معرض کمبود، شاخص‌های متفاوتی هستند.

وی افزود: همچنین باید میان نبود یک فرآورده دارویی و نبود یک برند خاص تفاوت قائل شد؛ زیرا ممکن است یک گزینه درمانی جایگزین در بازار موجود باشد و نبود یک برند مشخص، به معنای نبود داروی مورد نیاز بیمار نباشد.

سخنگوی سازمان غذا و دارو با اشاره به شرایط تأمین دارو گفت: مشکلات ارزی، محدودیت‌های حمل‌ونقل و دشواری انتقال منابع می‌تواند بر زنجیره تأمین اثرگذار باشد و سازمان تلاش می‌کند با مدیریت این عوامل، استمرار دسترسی مردم به دارو و تجهیزات پزشکی حفظ شود.

هاشمی تأکید کرد: سازمان غذا و دارو همان‌طور که پیش از این نیز رویه همکاری و پاسخگویی را دنبال کرده است، آمادگی دارد در هر چارچوب قانونی برای بررسی عملکرد سازمان، اطلاعات، مستندات و توضیحات مورد نیاز نمایندگان را به‌طور کامل ارائه کند و زمینه بررسی دقیق فرآیندها را فراهم آورد.

وی در پایان گفت: رویکرد سازمان غذا و دارو در تعامل با مجلس، شفافیت، پاسخگویی و همکاری کامل است و نمایندگان می‌توانند برای بررسی هر یک از فرآیندهای سازمان، اطلاعات و مستندات مورد نیاز خود را دریافت کنند.