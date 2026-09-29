تعارض در آمار کمبود دارو؛ وضعیت تحقیق و تفحص از سازمان غذا و دارو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، سلمان اسحاقی، در تشریح نشست روز گذشته کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، از بررسی درخواست های تحقیق و تفحص از سازمان غذا و دارو خبر داد و گفت: سه درخواست تحقیق و تفحص از سازمان غذا و دارو به کمیسیون بهداشت و درمان ارجاع شده بود که هر یک از این درخواست ها با امضای ۲۰ نفر از نمایندگان و با وجود برخی نمایندگان مشترک میان آنها، در کمیسیون مطرح شد.

وی افزود: بر اساس آیین نامه داخلی مجلس، مقام عالی دستگاه یا وزارتخانه مربوط باید در کمیسیون حضور پیدا کند و به محورهای مطرح شده پاسخ دهد و پس از آن، موضوع در کمیسیون درباره رد یا تصویب درخواست تحقیق و تفحص بررسی و در صورت تصویب، برای طی مراحل بعدی به هیات رئیسه مجلس ارجاع می شود.

اسحاقی ادامه داد: هدف نمایندگان درخواست کننده تحقیق و تفحص این است که مشخص شود با وجود اعلام بانک مرکزی مبنی بر تخصیص به موقع ارز و همچنین اعلام اجرای طرح هدفمندی یارانه ها و طرح دارویار، چرا همچنان کشور با گرانی و کمبود جدی دارو مواجه است.

تحریم ها یکی از عوامل کمبود دارو است اما باید موانع داخلی نیز بررسی شود

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، یادآور شد: وزیر بهداشت در این نشست مستنداتی را ارایه کرد که نشان می دهد تحریم های ظالمانه آمریکا نقش مهمی در مشکلات حوزه دارو دارد، اما کمیسیون بهداشت و درمان باید از تحقیق و تفحص به نتایج مشهود و قابل اجرا برسد.

وی تصریح کرد: ما زمانی تحقیق و تفحص را در دستور کار قرار می دهیم که بتوانیم به نتایجی برسیم که در نهایت به رفع موانع در حوزه سلامت و حل مشکلات مردم منجر شود.

اسحاقی افزود: پس از گزارش وزیر بهداشت و صحبت های نمایندگان و نمایندگان سه گروه درخواست کننده تحقیق و تفحص، مقرر شد وزارت بهداشت ظرف مدت ۱۰ روز، تمام مستندات، پاسخ ها و برنامه های خود درباره محورهای مطرح شده را در اختیار نمایندگانی که درخواست تحقیق و تفحص را امضا کرده اند، قرار دهد و در صورتی که بتوانیم پیش از ورود کامل به فرآیند تحقیق و تفحص، به نتیجه برسیم و مشکلات و موانع موجود را برطرف کنیم، اقدامات لازم در همین چارچوب انجام خواهد شد.

تصمیم گیری درباره تحقیق و تفحص پس از بررسی مستندات وزارت بهداشت

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: اگر درخواست کنندگان تحقیق و تفحص پس از دریافت گزارش، مستندات و برنامه های وزارت بهداشت قانع نشوند، موضوع در کمیسیون بهداشت و درمان برای تصمیم گیری درباره رد یا تایید درخواست و طی مراحل قانونی، از جمله ارجاع به هیات رئیسه مجلس، در دستور کار قرار خواهد گرفت.

تعارض در آمار کمبود دارو

اسحاقی همچنین با اشاره به موضوع کمبود دارو، گفت: در این نشست دستگاه های نظارتی و امنیتی گزارشی از کمبود دارو در کشور ارایه کردند که بر اساس آن، کمبود بیش از ۵۰۰ قلم دارو مطرح شده بود، در حالی که سازمان غذا و دارو اعلام کرده ذخایر و کمبودهای آن کمتر از ۱۰۷ قلم است.

وی افزود: یکی از سوالات جدی کمیسیون این است که چرا میان گزارش دستگاه های نظارتی و امنیتی که به صورت مستقیم بر بازار و حمایت از مردم نظارت دارند و گزارش سازمان غذا و دارو درباره تعداد اقلام دارویی دچار کمبود، چنین تفاوتی وجود دارد.

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ادامه داد: مقرر شد سازمان غذا و دارو گزارشی در این زمینه ارایه کند تا مشخص شود علت این تفاوت در آمار چیست و وضعیت واقعی بازار دارو چگونه است.

وی تصریح کرد: آنچه برای مردم در کشور مشهود است، کمبود و گرانی جدی دارو است و کمیسیون بهداشت و درمان تلاش می کند در جریان تحقیق و تفحص، ابعاد مختلف این موضوع را بررسی کند.

بررسی نحوه تامین ارز و ریال و عملکرد شرکت های تولیدکننده دارو

اسحاقی یادآور شد: یکی از محورهایی که در تحقیق و تفحص به صورت جدی مورد توجه قرار خواهد گرفت، نحوه تامین ارز و ریال مورد نیاز حوزه دارو، عملکرد شرکت های تولیدکننده داخلی و همچنین ارزیابی عملکرد و سوددهی این شرکت ها است؛ در سال های اخیر گزارش هایی درباره سوددهی قابل توجه برخی شرکت های تولیدکننده دارو و تجهیزات مطرح شده و حتی اعلام شده که سود برخی از این شرکت ها به ۱۰۰ درصد رسیده است.

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ادامه داد: باید به این سمت حرکت کنیم که بخشی از این سود به نفع مردم مدیریت شود تا بتوانیم بخشی از بار هزینه های درمان و دارو را از دوش مردم برداریم.

نتیجه تحقیق و تفحص باید به کاهش مشکلات مردم منجر شود

وی تاکید کرد: کمیسیون بهداشت و درمان در بررسی تحقیق و تفحص از سازمان غذا و دارو به دنبال صرفا انجام یک فرآیند اداری نیست بلکه هدف اصلی این است که با شناسایی موانع و مشکلات، اقدامات اصلاحی برای رفع کمبود و گرانی دارو انجام شود؛ در مرحله نخست، وزارت بهداشت فرصت دارد مستندات و برنامه های خود را درباره ۱۲ محور تحقیق و تفحص ارایه کند و پس از بررسی پاسخ ها و نظر نمایندگان درخواست کننده، کمیسیون درباره ادامه مسیر تحقیق و تفحص و ارجاع موضوع به هیئت رئیسه مجلس تصمیم گیری خواهد کرد.