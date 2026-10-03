احیای واحد ۳۵۰ مگاواتی نیروگاه تبریز به دست متخصصان ایرانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، محمدباقر لطفی، مدیرعامل شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران، با اشاره به اجرای عملیات بازسازی واحد بخار ۳۵۰ مگاواتی شماره یک نیروگاه تبریز اظهار کرد: این پروژه در شرایطی اجرا شد که به دلیل تحریم‌ها و عدم همکاری شرکت سازنده خارجی، دسترسی به اطلاعات مهندسی و مسیرهای معمول تعمیراتی این واحد امکان‌پذیر نبود.

وی افزود: در جریان این عملیات، بخش‌هایی از ساختار واحد از جمله روتور توربین و ناحیه BLP دچار آسیب گسترده شده بود و متخصصان شرکت با استفاده از دانش فنی داخلی و مهندسی معکوس، عملیات بازسازی را انجام دادند.

مدیرعامل شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران ادامه داد: ساخت بیش از ۲۵۰ پره ردیف ۱۷ متحرک توربین، بازسازی دیسک‌های شماره ۱۷ و ۱۸ و ترمیم ژورنال سازه دوار از جمله اقدامات انجام‌شده در این پروژه بوده است.

لطفی گفت: این قطعات برای نخستین بار در کشور به‌صورت داخلی ساخته یا بازسازی شدند و عملیات مربوط به جوشکاری زیرپودری، تراشکاری سنگین و بالانس دینامیکی در کارگاه‌های تخصصی شرکت و محل نیروگاه انجام شد.

یک میلیون نفر-ساعت کار تخصصی برای بازسازی واحد

وی با اشاره به ابعاد نیروی انسانی پروژه اظهار کرد: اجرای این عملیات با مشارکت ۲۶۰ نفر از نیروهای تخصصی در حوزه‌های مکانیک، ساخت، تراشکاری، جوشکاری، بالانس، برق و ابزار دقیق انجام شد.

به گفته مدیرعامل شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران، در مجموع نزدیک به یک میلیون نفر-ساعت کار تخصصی و ۱۳۷ هزار فعالیت در جریان این پروژه انجام شده است.

لطفی همچنین از صرفه‌جویی ارزی ناشی از اجرای داخلی عملیات خبر داد و گفت: بازسازی تجهیزات حساس این واحد موجب جلوگیری از خروج بیش از ۴۰ میلیون دلار ارز از کشور شده است.

وی تأکید کرد: نتیجه این پروژه صرفاً بازگشت یک واحد ۳۵۰ مگاواتی به مدار نیست و تجربه به‌دست‌آمده در بازسازی تجهیزات نیروگاهی، ظرفیت‌های فنی داخلی برای تعمیر و ساخت تجهیزات حساس صنعت برق را نشان می‌دهد.