به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت پالایش گاز فجرجم، حمید اله‌وری مدیر عملیات شرکت پالایش گاز فجرجم با اعلام خبر بازسازی و راه‌اندازی دو کوره زباله‌سوز A و B این شرکت، گفت: مشکل اساسی کوره‌های A و B به خوردگی شدید بدنه فلزی و تخریب آجرهای نسوز داخلی بازمی‌گشت که طبق گزارش رسمی واحد بازرسی فنی، نیاز به تعویض کامل بدنه و بازسازی پوشش داخلی را ضروری می‌ساخت.

وی افزود: متأسفانه در پنج سال گذشته چندین مرحله برگزاری مناقصه به نتیجه نرسید و پروژه به تعویق افتاد تا اینکه با اتکا به توانمندی‌های داخلی و مدیریت جهادی، عملیات اجرایی در دوره اخیر کلید خورد.

وی با اشاره به مشخصات فنی این سازه‌ها افزود: این کوره‌ها به طول ۸ متر و قطر ۴ متر با استفاده از ورق کربن استیل به ضخامت ۱۵ میلیمتر ساخته شده‌اند که این انتخاب، استحکام و دوام لازم در شرایط دمایی بالا را تأمین می‌کند.

مدیر عملیات شرکت پالایش گاز فجرجم، درباره این بازسازی گفت: در مرحله اول، همه فرایندهای تأمین ورق، برشکاری، رول‌کردن ورق‌ها، جوشکاری تخصصی و آماده‌سازی نهایی با بهره‌گیری از امکانات کارگاه مرکزی پالایشگاه و توسط متخصصان مجرب داخلی انجام شد. در مرحله دوم، بدنه‌های ساخته‌شده به سایت عملیاتی منتقل و در موقعیت از پیش تعیین شده جای‌گذاری شد.

اله‌وردی افزود: مرحله سوم شامل اجرای آجرکاری داخلی بدنه توسط پیمانکار منتخب و تحت نظارت دقیق واحد تعمیرات مکانیک بود تا عایق‌بندی حرارتی کامل حاصل شود. در مرحله چهارم، نصب و کالیبراسیون سیستم‌های ابزار دقیق و کنترل روی هر دو کوره با تلاش شبانه‌روزی همکاران واحد تعمیرات تکمیل شد.

وی ادامه داد: مرحله پنجم، فرایند پخت و عمل‌آوری نسوزها بود که به‌طور کامل براساس دستورالعمل‌های استاندارد و در حضور نمایندگان پیمانکار، دستگاه نظارت و تیم بهره‌برداری و در بازه زمانی مقرر انجام شد. این مرحله کلیدی، نقش مستقیمی در افزایش مقاومت مکانیکی و طول عمر دیواره‌های کوره ایفا می‌کند.

مدیر عملیات شرکت پالایش گاز فجرجم تأکید کرد: پس از تأیید نهایی‌شدن تمامی آزمایش‌ها، کوره‌ها با موفقیت در سرویس عملیاتی قرار گرفتند و اکنون در چرخه بهره‌برداری هستند. اجرای این پروژه در مدت هفت ماه نماد بارزی از خودباوری، کار تیمی و استفاده حداکثری از توانمندی‌های داخلی است.

اله‌وردی اضافه کرد: با تکیه بر دانش و مهارت کلیه کارکنان پالایشگاه، گره‌ای پنج‌ساله در مسیر مدیریت پسماند و حفظ محیط زیست پیرامونی بدون وابستگی به منابع خارجی گشوده شد و پالایشگاه اکنون از دو کوره بازسازی‌شده با قابلیت اطمینان بالا بهره‌مند است.