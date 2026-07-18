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۲۷ تیر ۱۴۰۵، ۱۱:۵۷

بازسازی دو کوره زباله‌سوز پالایشگاه فجرجم با تکیه‌ بر توان داخلی

بازسازی دو کوره زباله‌سوز پالایشگاه فجرجم با تکیه‌ بر توان داخلی

مدیر عملیات شرکت پالایش گاز فجرجم از بازسازی و راه‌اندازی دو کوره زباله‌سوز A و B این شرکت با تکیه بر توان داخلی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت پالایش گاز فجرجم، حمید اله‌وری مدیر عملیات شرکت پالایش گاز فجرجم با اعلام خبر بازسازی و راه‌اندازی دو کوره زباله‌سوز A و B این شرکت، گفت: مشکل اساسی کوره‌های A و B به خوردگی شدید بدنه فلزی و تخریب آجرهای نسوز داخلی بازمی‌گشت که طبق گزارش رسمی واحد بازرسی فنی، نیاز به تعویض کامل بدنه و بازسازی پوشش داخلی را ضروری می‌ساخت.

وی افزود: متأسفانه در پنج سال گذشته چندین مرحله برگزاری مناقصه به نتیجه نرسید و پروژه به تعویق افتاد تا اینکه با اتکا به توانمندی‌های داخلی و مدیریت جهادی، عملیات اجرایی در دوره اخیر کلید خورد.

وی با اشاره به مشخصات فنی این سازه‌ها افزود: این کوره‌ها به طول ۸ متر و قطر ۴ متر با استفاده از ورق کربن استیل به ضخامت ۱۵ میلیمتر ساخته شده‌اند که این انتخاب، استحکام و دوام لازم در شرایط دمایی بالا را تأمین می‌کند.

مدیر عملیات شرکت پالایش گاز فجرجم، درباره این بازسازی گفت: در مرحله اول، همه فرایندهای تأمین ورق، برشکاری، رول‌کردن ورق‌ها، جوشکاری تخصصی و آماده‌سازی نهایی با بهره‌گیری از امکانات کارگاه مرکزی پالایشگاه و توسط متخصصان مجرب داخلی انجام شد. در مرحله دوم، بدنه‌های ساخته‌شده به سایت عملیاتی منتقل و در موقعیت از پیش تعیین شده جای‌گذاری شد.

اله‌وردی افزود: مرحله سوم شامل اجرای آجرکاری داخلی بدنه توسط پیمانکار منتخب و تحت نظارت دقیق واحد تعمیرات مکانیک بود تا عایق‌بندی حرارتی کامل حاصل شود. در مرحله چهارم، نصب و کالیبراسیون سیستم‌های ابزار دقیق و کنترل روی هر دو کوره با تلاش شبانه‌روزی همکاران واحد تعمیرات تکمیل شد.

وی ادامه داد: مرحله پنجم، فرایند پخت و عمل‌آوری نسوزها بود که به‌طور کامل براساس دستورالعمل‌های استاندارد و در حضور نمایندگان پیمانکار، دستگاه نظارت و تیم بهره‌برداری و در بازه زمانی مقرر انجام شد. این مرحله کلیدی، نقش مستقیمی در افزایش مقاومت مکانیکی و طول عمر دیواره‌های کوره ایفا می‌کند.

مدیر عملیات شرکت پالایش گاز فجرجم تأکید کرد: پس از تأیید نهایی‌شدن تمامی آزمایش‌ها، کوره‌ها با موفقیت در سرویس عملیاتی قرار گرفتند و اکنون در چرخه بهره‌برداری هستند. اجرای این پروژه در مدت هفت ماه نماد بارزی از خودباوری، کار تیمی و استفاده حداکثری از توانمندی‌های داخلی است.

اله‌وردی اضافه کرد: با تکیه بر دانش و مهارت کلیه کارکنان پالایشگاه، گره‌ای پنج‌ساله در مسیر مدیریت پسماند و حفظ محیط زیست پیرامونی بدون وابستگی به منابع خارجی گشوده شد و پالایشگاه اکنون از دو کوره بازسازی‌شده با قابلیت اطمینان بالا بهره‌مند است.

کد مطلب 6891320
طیبه بیات

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