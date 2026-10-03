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۱۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۳۰

پایان فرار ضارب روحانی در رشت؛ عامل حمله با سلاح سرد زمین‌گیر شد

پایان فرار ضارب روحانی در رشت؛ عامل حمله با سلاح سرد زمین‌گیر شد

رشت- فرمانده انتظامی شهرستان رشت از دستگیری عامل حمله با سلاح سرد به یکی از روحانیون در کمتر از ۴۸ ساعت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ عیسی روشن‌قلب در تشریح این خبر اظهار کرد: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی مبنی بر اینکه فردی ناشناس با ضربات سلاح سرد یکی از روحانیون را در حوزه استحفاظی پاسگاه خشت‌مسجد شهرستان رشت مجروح کرده است، بلافاصله شناسایی و دستگیری ضارب به‌صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی با اشاره به سرعت عمل و اقدامات فنی و تخصصی مأموران انتظامی افزود: با پیگیری‌های مستمرپلیسی، متهم متواری در کمتر از ۴۸ ساعت شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر شد.

فرمانده انتظامی شهرستان رشت با بیان اینکه متهم مردی ۳۹ ساله و دارای سابقه اعتیاد به مواد مخدر است، تصریح کرد: متهم در تحقیقات اولیه به مصرف مواد مخدر و نداشتن تعادل روحی هنگام ارتکاب جرم اعتراف کرده و تحقیقات تکمیلی جهت بررسی دقیق علت و انگیزه اصلی وی همچنان در دست بررسی است که نتایج آن متعاقباً به اطلاع عموم خواهد رسید.

کد مطلب 6966176

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