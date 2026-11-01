عامل تیراندازی و مجروحیت شهروند رشتی بازداشت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ عیسی روشن‌قلب در تشریح این خبر اظهار کرد: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر تیراندازی به سمت یکی از شهروندان، مأموران بلافاصله به محل اعزام شدند و بررسی موضوع را در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: بررسی‌های اولیه نشان داد ضارب به دلیل اختلاف مالی با شریک کاری خود، با شلیک سلاح گرم وی را از ناحیه هر دو پا مجروح کرده و از محل متواری شده است. فرد مجروح ۴۳ ساله توسط عوامل اورژانس به مرکز درمانی انتقال یافت.

این مقام انتظامی از شناسایی و دستگیری متهم ۴۸ ساله با همکاری پلیس اطلاعات و امنیت و مأموران کلانتری کوچصفهان خبر داد و گفت: یک قبضه سلاح گلوله‌زنی گلنگدنی نیز از متهم کشف شد و وی پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شد.