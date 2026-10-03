  1. سلامت
  2. نظام سلامت
۱۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۴۳

شکل گیری سلامت معنوی کودک در سال‌های ابتدایی زندگی

شکل گیری سلامت معنوی کودک در سال‌های ابتدایی زندگی

رئیس فرهنگستان علوم پزشکی ایران گفت: سلامت معنوی باید از دوران پیش از تولد مورد توجه قرار گیرد و سال‌های ابتدایی زندگی، دوره‌ای مهم برای شکل‌گیری شخصیت و اصول سلامت معنوی کودک است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید علیرضا مرندی، با اشاره به اهمیت سال‌های نخست زندگی در شکل‌گیری شخصیت و سلامت معنوی کودک، افزود: محبت، آرامش و ارتباط عاطفی والدین با کودک، به‌ ویژه از دوران بارداری و سال‌های نخست زندگی، اهمیت ویژه‌ای در رشد و سلامت کودک دارد.

وی، همچنین فناوری‌های فرهنگی و فضای مجازی را از عوامل اثرگذار بر ذهن و رفتار کودکان و نوجوانان دانست و بر اموزش و استفاده هدفمند از این ظرفیت‌ها برای تقویت سلامت معنوی کودکان و نوجوانان تأکید کرد.

مرندی، نقش آموزش‌وپرورش، رسانه‌ها، خانواده و حوزه‌های علمیه را در ترویج سلامت معنوی مهم دانست و گفت: همکاری های بین بخشی در این مجموعه‌ها می‌تواند به آگاهی‌بخشی و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی نسل جدید کمک کند.

دهمین همایش «سلامت معنوی اسلامی و فناوری‌های فرهنگی» به اهتمام فرهنگستان علوم پزشکی و مشارکت دانشگاه علوم پزشکی تهران، روزهای ۱۵ و ۱۶ مهرماه در دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار می‌شود.

کد مطلب 6966182
حبیب احسنی پور

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها