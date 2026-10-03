به گزارش خبرگزاری مهر، سید علیرضا مرندی، با اشاره به اهمیت سال‌های نخست زندگی در شکل‌گیری شخصیت و سلامت معنوی کودک، افزود: محبت، آرامش و ارتباط عاطفی والدین با کودک، به‌ ویژه از دوران بارداری و سال‌های نخست زندگی، اهمیت ویژه‌ای در رشد و سلامت کودک دارد.

وی، همچنین فناوری‌های فرهنگی و فضای مجازی را از عوامل اثرگذار بر ذهن و رفتار کودکان و نوجوانان دانست و بر اموزش و استفاده هدفمند از این ظرفیت‌ها برای تقویت سلامت معنوی کودکان و نوجوانان تأکید کرد.

مرندی، نقش آموزش‌وپرورش، رسانه‌ها، خانواده و حوزه‌های علمیه را در ترویج سلامت معنوی مهم دانست و گفت: همکاری های بین بخشی در این مجموعه‌ها می‌تواند به آگاهی‌بخشی و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی نسل جدید کمک کند.

دهمین همایش «سلامت معنوی اسلامی و فناوری‌های فرهنگی» به اهتمام فرهنگستان علوم پزشکی و مشارکت دانشگاه علوم پزشکی تهران، روزهای ۱۵ و ۱۶ مهرماه در دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار می‌شود.