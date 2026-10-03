اثر ناپذیری از موعظه و آیات الهی نشانه بارز قساوت قلب است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله حبیب‌الله شعبانی موثقی عصر شنبه در جمع طلاب و روحانیون حوزه علمیه همدان با تشریح ابعاد و پیامدهای قساوت قلب اظهار کرد: سنگ‌دلی و قساوت قلب انسان را به مرتبه‌ای از سقوط و انحطاط می‌کشاند که حتی اثرگذارترین پندها از زبان پیامبر اکرم (ص) و آیات نورانی کلام‌الله مجید نیز در او کارگر نمی‌افتد.

وی بی‌اثری مواعظ اخلاقی و معارف الهی در ضمیر باطن را هشداری جدی برای هر فرد برشمرد و با اشاره به صفات و نشانه‌های شرح صدر و سلامت روان افزود: تمسک به حب و ولایت امیرالمومنین علی (ع) و حضرت سیدالشهدا (ع)، اشتیاق به زیارت مشاهد مشرفه اهل‌بیت (ع) و پایبندی به تهجد و اقامه نماز شب جلوه‌های بارز شرح صدر و پیوند وثیق انسان با معنویت است.

نماینده ولی‌فقیه در استان همدان محاسبه مستمر نفس را ضرورتی انکارناپذیر برای سیر و سلوک معنوی دانست و خاطرنشان کرد: سالک حقیقی باید در پایان هر شب کارنامه اعمال و رفتار خود را به دقت مورد محاسبه و سنجش قرار دهد تا از جایگاه و وضعیت معنوی خویش آگاهی داشته باشد و در غفلت فرو نرود.

آیت‌الله شعبانی موثقی با تاکید بر بهره‌مندی حداکثری از ایام جوانی برای خودسازی و پیراستن روح گفت: چنانچه انسان در عنفوان جوانی به مراقبت از حدود شرعی و پالایش درونی نپردازد مهار و اصلاح رذایل اخلاقی و تمایلات نفسانی در دوران بزرگسالی و کهنسالی به‌مراتب دشوارتر و پیچیده‌تر خواهد شد.

امام جمعه همدان در بخش پایانی سخنان خود با تبیین جایگاه خطیر زی طلبگی در جامعه تصریح کرد: قشر طلبه به عنوان امانت‌دار احکام دین و هدایتگران جامعه بیش از سایر آحاد ملزم به رعایت انضباط رفتاری و موازین اخلاقی است چراکه سکنات، گفتار و کردار یک طلبه به طور مستقیم در قضاوت و باورهای دینی مردم و تقویت سرمایه اجتماعی روحانیت اثرگذار خواهد بود.