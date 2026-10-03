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۱۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۴۰

بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶- ناگویا

تکواندو ایران در جایگاه دوم ایستاد

تکواندو ایران در جایگاه دوم ایستاد

در پایان رقابت های تکواندو در بازی‌های آسیایی ناگویا تیم کشورمان با چهار مدال طلا، نقره و برنز در مکان دوم ایستاد.

به گزارش خبرنگار مهر از ناگویا، رقابت های تکواندو در این دوره از بازیها بعد از سه روز رقابت تیم های شرکت کننده به پایان رسید و تیم ملی ایران با دو طلا، یک نقره و یک برنز در مکان دوم جدول رده بندی توزیع مدالهای این رشته قرار گرفت.

در این رده بندی کره جنوبی با سه طلا و چهار برنز قهرمان شد و فیلیپین با یک طلا، سه نقره و یک برنز در جای سوم ایستاد.

کشورهای ازبکستان، با یک طلا، دو نقره و یک برنز، چین با یک طلا و دو نقره، تایلند با یک طلا، یک نقره و سه برنز، اردن با یک طلا و چهار برنز و قزاقستان با یک طلا و دو برنز مکان های چهارم تا هشتم را به خود اختصاص دادند.

تیم ملی تکواندو ایران در این مسابقات با دو طلای ساغر مرادی، آرین سلیمی، نقره مهدی جاج موسایی و برنز فاطمه احمدی به کار خود پایان داد.

مرتضی زنده دل، یاسیمن لیموچی، ابوالفضل زندی، امیرسینا بختیاری، ساینا کریمی و ناهید کیانی از دور رقابت ها حذف شدند.

کد مطلب 6966187

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    نظرات

    • IR ۱۳:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۱
      3 2
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      از یازده شانس مدال فقط چهار مدال گرفتن
    • رم IR ۱۱:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۳
      0 0
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      رئیس فدراسیون خودش مدال اور بوده وهمچنین رئیس فدراسیون کشتی و.. فدراسیون فوتبال هم رئیسش بازنشسته است اونم نتایجش

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