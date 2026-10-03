تکواندو ایران در جایگاه دوم ایستاد

به گزارش خبرنگار مهر از ناگویا، رقابت های تکواندو در این دوره از بازیها بعد از سه روز رقابت تیم های شرکت کننده به پایان رسید و تیم ملی ایران با دو طلا، یک نقره و یک برنز در مکان دوم جدول رده بندی توزیع مدالهای این رشته قرار گرفت.

در این رده بندی کره جنوبی با سه طلا و چهار برنز قهرمان شد و فیلیپین با یک طلا، سه نقره و یک برنز در جای سوم ایستاد.

کشورهای ازبکستان، با یک طلا، دو نقره و یک برنز، چین با یک طلا و دو نقره، تایلند با یک طلا، یک نقره و سه برنز، اردن با یک طلا و چهار برنز و قزاقستان با یک طلا و دو برنز مکان های چهارم تا هشتم را به خود اختصاص دادند.

تیم ملی تکواندو ایران در این مسابقات با دو طلای ساغر مرادی، آرین سلیمی، نقره مهدی جاج موسایی و برنز فاطمه احمدی به کار خود پایان داد.

مرتضی زنده دل، یاسیمن لیموچی، ابوالفضل زندی، امیرسینا بختیاری، ساینا کریمی و ناهید کیانی از دور رقابت ها حذف شدند.