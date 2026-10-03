وزن میگوی چوئبده به بالای ۳۰ گرم رسید

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی شکوری پیش از ظهر امروز شنبه در جریان بازدید از مجتمع پرورش میگوی چوئبده آبادان با اشاره به ظرفیت‌های این مجموعه در حوزه تولید آبزیان اظهار کرد: در سال جاری با تلاش همه مزرعه‌داران و همراهی شیلات خوزستان، بیش از هزار هکتار از استخرهای مزارع پرورشی استان به زیر کشت میگو رفته و پرورش ماهی در مخازن پیش‌ساخته نیز در حال انجام است.

معاون آبزی‌پروری سازمان شیلات ایران افزود: با تجربیات سال‌های گذشته، امروز شاهد فعالیت یک مجتمع موفق در زمینه تولید میگو و ماهیان دریایی هستیم و مدیریت بهینه مزارع نقش مؤثری در افزایش تولید ایفا کرده است.

وی با اشاره به وضعیت مطلوب رشد میگو در چوئبده با توجه به استفاده از نرسری و شرایط مناسب دمایی و آبی توضیح داد: میانگین وزن میگو در این مجتمع بالای ۳۰ گرم است و در برخی مزارع حتی به بیش از ۴۰ گرم نیز می‌رسد که این شاخص یک نقطه قوت مهم برای بازاریابی محصول به شمار می‌رود.

شکوری با اشاره به روند صادرات این محصول بیان کرد: صادرات میگو از مسیرهای مشخص در حال انجام است و امیدواریم با استمرار تلاش‌ها در تولید خوراک، تأمین بچه‌میگو و توسعه نرسری، شاهد گسترش بیش از پیش مجتمع چوئبده آبادان باشیم.

معاون آبزی‌پروری سازمان شیلات ایران در پایان خاطرنشان کرد: امید است با بهره‌گیری حداکثری از پتانسیل‌های موجود در استان خوزستان، گام‌های موثرتری در راستای جهش تولید میگو و رونق صنعت آبزی‌پروری برداشته شود.