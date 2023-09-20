برداشت بیش از ۳۰ تن میگو از مزارع آبادان

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی سوری صبح امروز چهارشنبه در گفت‌وگویی رسانه‌ای اظهار کرد: سطح زیر کشت پرورش میگو در سال‌جاری در استان خوزستان بیش از ۶۰۳ هکتار بوده و تاکنون بالغ بر ۳۰ تن میگوی وانامی از مزارع پرورشی مجتمع چوئبده آبادان صید شده است.

وی با اشاره به شیوع بیماری در برخی استان‌های کشور تاکید کرد: به واسطه اقدامات پیشگیرانه نظیر استفاده از مراکز نوزادگاهی میگو، افزایش نظارت و مراقبت‌های بهداشتی کارشناسان شیلات و دامپزشکی، دقت در فیلتراسیون آب مزارع پرورشی، بهبود مدیریت آب و غذادهی استخرها و همچنین بهره‌گیری از دانش فنی کارشناسان و متخصصان داخلی در این عرصه، شاهد برداشت میگو عاری از بیماری‌های مسری نظیر لکه سفید و AHPND در ۲ سال اخیر هستیم.

معاون آبزی پروری شیلات خوزستان افزود: میانگین وزن انفرادی میگوی صید شده نسبت به سال گذشته ۴۱ درصد رشد داشته است و زمینه عرضه تولیداتی با کمیت و کیفیت مطلوب برای ارائه به بازارهای داخلی و صادرات فراهم شده است.

وی با بیان اینکه مجتمع پرورش میگوی چوئبده آبادان در مسیر پیشرفت و توسعه همه جانبه قرار دارد، یادآور شد: رشد تعداد مراکز تکثیر با ۳۳ درصد، مراکز نرسری با ۴۰ درصد و مزارع پرورشی با ۱۲ درصد در سال جاری بیانگر رونق اقتصادی, افزایش اشتغال و ایجاد امنیت غذایی در منطقه خواهد بود.