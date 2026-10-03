عملیات اجرایی بند خاکی «آقایی» بروجرد آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، عملیات اجرایی پروژه آبخیزداری بند خاکی روستای «آقایی» بروجرد با هدف مهار سیلاب، جلوگیری از فرسایش خاک و تقویت تغذیه سفره‌های زیرزمینی آغاز شد.

آغاز ساخت بند خاکی آقایی

عملیات اجرایی این پروژه با حضور عباس گودرزی نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی، نوری یزدان معاون آبخیزداری لرستان و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی به‌صورت رسمی آغاز شد.

اعتبار ۱۰۰ میلیارد ریالی پروژه

اعتبار اولیه در نظر گرفته‌شده برای اجرای پروژه آبخیزداری بند خاکی آقایی ۱۰۰ میلیارد ریال اعلام شده است.

این پروژه در حوزه آبخیز روستای آقایی اجرا می‌شود و از طرح‌های مرتبط با مدیریت پایدار منابع آب و حفاظت از اراضی در این منطقه به شمار می‌رود.

مهار سیلاب و تغذیه سفره‌های زیرزمینی

بند خاکی آقایی با هدف مهار و کنترل رواناب و سیلاب، کاهش فرسایش خاک و کمک به تغذیه سفره‌های زیرزمینی احداث می‌شود.

اجرای این طرح همچنین در چارچوب اقدامات آبخیزداری برای حفاظت از منابع طبیعی و مدیریت رواناب‌های حوزه آبخیز آقایی دنبال می‌شود.

تأکید بر حفاظت از منابع طبیعی

بر اساس اعلام اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان بروجرد، اجرای این پروژه با برنامه‌ریزی و نظارت کارشناسی دنبال خواهد شد و ایجاد امنیت آبی و حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی از اهداف مورد تأکید در اجرای آن است.