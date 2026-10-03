ثبت نزدیک به ۱۵ میلیون تردد در محورهای چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرنگار مهر، سعید خدابخشی پیش از ظهر شنبه در جمع خبرنگارانف اظهار کرد: از ابتدای سال ۱۴۰۵ تا ۱۰ مهرماه، ۷ میلیون و ۶۲۱ هزار و ۷۳۸ تردد ورودی به استان در محورهای مواصلاتی ثبت شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲.۱ درصد افزایش دارد.

وی افزود: در همین بازه زمانی ۷ میلیون و ۳۴۷ هزار و ۶۵۵ تردد خروجی از استان نیز به ثبت رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۸/. درصد افزایش داشته است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای چهارمحال و بختیاری با اشاره به محورهای پرتردد استان گفت: در این مدت، محورهای شهرکرد ـ فرخشهر، فرخشهر ـ شهرکرد، سورشجان ـ شهرکرد، شهرکرد ـ سورشجان و بروجن ـ گندمان بیشترین میزان تردد را به خود اختصاص داده‌اند.

خدابخشی بیان کرد: مجموع ترددهای ورودی و خروجی ثبت‌شده در محورهای چهارمحال و بختیاری از ابتدای سال تا ۱۰ مهرماه به ۱۴ میلیون و ۹۶۹ هزار و ۳۹۳ تردد رسیده است.

وی خاطرنشان کرد: اطلاعات تردد در محورهای مواصلاتی استان از طریق سامانه‌های ترددشمار ثبت می‌شود و این داده‌ها در مدیریت ترافیک، برنامه‌ریزی حمل‌ونقل و ارتقای ایمنی راه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد.