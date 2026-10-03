به گزارش خبرگزاری مهر، عادل مصدقی ظهر شنبه در جلسه شورای معاونان اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گلستان اظهار کرد: با آغاز فصل بارش، آمادگی برای اجرای عملیات راهداری زمستانی و مدیریت بحران‌های جوی باید در تمامی بخش‌های این مجموعه در اولویت قرار گیرد.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گلستان افزود: حفاظت از جان مردم و تأمین ایمنی تردد در شرایط بحرانی، مهم‌ترین مأموریت این دستگاه است و بر همین اساس، همه معاونت‌ها، واحدهای ستادی و ادارات شهرستانی موظف به آماده‌سازی ظرفیت‌های خود برای فصل بارش هستند.

وی ادامه داد: بازسازی و اورهال ماشین‌آلات سبک و سنگین، تأمین تجهیزات و امکانات مورد نیاز عملیات راهداری و سازماندهی نیروهای مجرب و متخصص از جمله اقداماتی است که برای افزایش آمادگی استان در برابر شرایط جوی پیش‌بینی شده است.

مصدقی، تکمیل و تعیین تکلیف پروژه‌های عمرانی با بیش از ۵۰ درصد پیشرفت را از دیگر برنامه‌های این اداره‌کل در فصل پاییز عنوان کرد و گفت: برگزاری آموزش‌های تخصصی و سازمانی و برنامه‌ریزی برای تأمین سوخت‌های جایگزین نیز در دستور کار قرار دارد.

تمرکز بر ایمنی راه‌ها و کاهش تصادفات

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گلستان با اشاره به هدف‌گذاری برای کاهش ۱۰ درصدی تصادفات و تلفات جاده‌ای، گفت: ارتقای ایمنی راه‌ها، به‌ویژه در محدوده مدارس حاشیه جاده‌ها، از برنامه‌های دارای اولویت است.

وی افزود: نظارت و حساسیت بیشتر در حوزه حمل‌ونقل عمومی و پیگیری ویژه تصادفات منجر به فوت نیز در دستور کار قرار دارد تا با شناسایی نقاط و عوامل خطر، زمینه کاهش سوانح جاده‌ای فراهم شود.

محور گرگان-اینچه‌برون زیر ذره‌بین راهداری

مصدقی همچنین بر اهمیت پایانه مرزی اینچه‌برون و محورهای منتهی به این پایانه تأکید کرد و گفت: با توجه به شرایط و تحولات موجود در جنوب کشور و اهمیت مرزهای شمالی، پایانه مرزی اینچه‌برون نیازمند توجه ویژه است.

وی با اشاره به محور گرگان-اینچه‌برون خاطرنشان کرد: وضعیت آسفالت، ایمنی و شرایط تردد در این محور به‌صورت ویژه پیگیری خواهد شد و اقدامات لازم برای ارتقای ایمنی و بهبود وضعیت این مسیر در دستور کار قرار دارد.