داداندیش: سهم زنان در مدیریت ارشد گیلان باید افزایش یابد

به گزارش خبرنگار مهر، پروین داداندش ظهر شنبه در جمع مدیران و مشاوران امور زنان و خانواده در گیلان، با اشاره به ظرفیت‌های گسترده زنان در کشور اظهار کرد: زنان در سال‌های مختلف در عرصه‌های گوناگون حضور داشته‌اند و امروز باید از این ظرفیت برای حل مسائل کشور استفاده شود.

وی با بیان اینکه فعالیت در حوزه زنان و خانواده نیازمند استمرار و نگاه راهبردی است، افزود: یکی از مشکلات موجود، تغییرات مقطعی در جایگاه‌های مدیریتی زنان است و باید تلاش شود دستاوردهای ایجادشده تثبیت و نهادینه شود.

ضرورت استفاده از ظرفیت زنان برای حل مسائل کشور

داداندیش با اشاره به شرایط موجود کشور و ضرورت همدلی اجتماعی، نقش زنان را در همراهی با برنامه‌های ملی مهم دانست و گفت: شبکه مدیران و مشاوران زن در استان‌ها می‌تواند ظرفیت بزرگی برای انتقال تجربه، شناسایی مسائل و ارائه راهکار باشد.

رئیس مرکز امور زنان و خانواده وزارت کشور تأکید کرد: نگاه ما به مدیریت زنان نباید صرفاً افزایش تعداد مدیران زن باشد، بلکه باید از این ظرفیت برای حل مسائل واقعی کشور استفاده شود؛ به این معنا که زنان مدیر بتوانند در جایگاه خود یک مسئله را شناسایی و برای حل آن اقدام کنند.

داداندیش با اشاره به وضعیت مدیریتی زنان در گیلان گفت: بر اساس آمار ارائه‌شده، سهم زنان از مدیریت ارشد استان حدود ۹ درصد و در سطح مدیریت میانی حدود ۱۵ درصد است. وی افزود: این ارقام با ظرفیت زنان تحصیل‌کرده استان فاصله دارد و باید برای ارتقای حضور زنان در سطوح مختلف مدیریتی برنامه‌ریزی شود.

رئیس مرکز امور زنان و خانواده وزارت کشور همچنین سهم زنان در مدیریت‌های پایه را بالاتر از سطوح ارشد و میانی عنوان کرد و گفت: این ظرفیت باید به‌تدریج در مسیر ارتقای مدیریتی قرار گیرد.

داداندیش با اشاره به افزایش سطح تحصیلات زنان اظهار کرد: بخش قابل توجهی از دختران جوان کشور تحصیلات دانشگاهی دارند و دارای تخصص‌هایی هستند که می‌توان از آنها برای تصمیم‌گیری بهتر درباره مسائل شهر، روستا و جامعه استفاده کرد.

وی یکی از مسیرهای ورود زنان جوان به عرصه تصمیم‌گیری را شوراهای شهر و روستا دانست و افزود: باید زنان توانمند و تحصیل‌کرده برای حضور در این عرصه‌ها تشویق و آموزش‌های لازم برای آنان فراهم شود.

تأکید بر استمرار حضور زنان در مدیریت

رئیس مرکز امور زنان و خانواده وزارت کشور با بیان اینکه سیاست‌های مرتبط با مدیریت زنان نباید مقطعی باشد، خاطرنشان کرد: اگر قرار است حضور زنان در مدیریت افزایش پیدا کند، باید سازوکاری ایجاد شود که این روند در دوره‌های مختلف حفظ شود و با تغییر دولت‌ها یا مدیران، دستاوردهای ایجادشده از بین نرود.

داداندیش همچنین بر ضرورت همکاری زنان مدیر با یکدیگر تأکید کرد و گفت: زنان باید در مسیر پیشرفت یکدیگر قرار بگیرند و به جای ایجاد رقابت منفی، زمینه رشد و توانمندسازی همکاران خود را فراهم کنند.

وی با اشاره به بازدید از کتابخانه مرکزی رشت، ظرفیت مراکز فرهنگی را در حوزه زنان و خانواده مهم دانست و بر استفاده از کتابخانه‌ها برای افزایش آگاهی، تقویت مشارکت اجتماعی و توانمندسازی خانواده‌ها تأکید کرد.

رئیس مرکز امور زنان و خانواده وزارت کشور در پایان بر ضرورت تبدیل برنامه‌های حوزه زنان از اقدامات مقطعی به برنامه‌های مستمر و قابل ارزیابی تأکید کرد و گفت: هدف نهایی باید استفاده از ظرفیت زنان برای حل مسائل جامعه و تقویت جایگاه خانواده باشد.