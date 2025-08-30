به گزارش خبرگزاری مهر، پروین داداندیش مشاور وزیر و رئیس مرکز امور زنان و خانواده وزارت کشور، اعلام کرد: مرکز امور زنان و خانواده در تدوین، تصویب و نظارت بر اجرای ۱۳ طرح فوق‌العاده ملی با همکاری آموزش و پرورش، سازمان دانشجویی، بنیاد بازی‌های رایانه‌ای، مرکز تحقیقات وزارت ارتباطات، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان تأمین اجتماعی، ۶ سازمان مردم‌نهاد، استارتاپ اجتماعی و شرکت‌های دانش‌بنیان پیشگام بوده است.

رئیس مرکز امور زنان و خانواده وزارت کشور محورهای این طرح‌های ملی را افزایش تاب‌آوری روانی اجتماعی، مهارت‌های حل مسئله و ارتقای نقش اجتماعی دختران نوجوان و توانمندسازی اقتصادی - اجتماعی با رویکرد تحول دیجیتال عنوان کرد.

وی افزود: همچنین پنج طرح منطقه‌ای با رویکرد حل مسائل مشترک استان‌های همجوار بر اساس زیست‌بوم‌شناسی تدوین شده است.

داداندیش درباره پیگیری ارتقای حضور زنان در جایگاه‌های مدیریتی نیز عنوان کرد: ما به طور مستمر پیگیر ارتقا حضور زنان در جایگاه‌های مدیریتی در صف و ستاد هستیم تا سهم زنان در مدیریت کشور افزایش یابد و از ظرفیت زنان متخصص، توانمند و باتجربه در مدیریت بهینه کشور بهره‌مند شویم و شاهد رضایتمندی بیشتر جامعه و خانواده‌ها باشیم.