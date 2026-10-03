پتروشیمی نهبندان در مسیر رفع موانع زیرساختی

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا هاشمی پیش از ظهر شنبه در جلسه بررسی راهکارهای تأمین زیرساخت‌های پتروشیمی نهبندان که با حضور نماینده مردم نهبندان و سربیشه در مجلس و نمایندگان هلدینگ خلیج فارس برگزار شد، اظهار کرد: خراسان جنوبی براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس و اتاق ایران، از استان‌های موفق در همراهی با سرمایه‌گذاران و گره‌گشایی از مسائل آنان است.

وی افزود: تأمین زمین، آب، برق، گاز، راه دسترسی و مجوزهای مورد نیاز طرح‌های سرمایه‌گذاری باید به صورت همزمان و با سرعت مناسب دنبال شود تا سرمایه‌گذاران برای آغاز عملیات اجرایی با وقفه مواجه نشوند.

استاندار خراسان جنوبی بیان کرد: تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز و رفع موانع پیش روی سرمایه‌گذاران با محوریت معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری و همکاری دستگاه‌های متولی دنبال می‌شود.

هاشمی با اشاره به اجرای طرح‌های زیرساختی بزرگ در خراسان جنوبی گفت: راه‌آهن، انتقال آب از دریای عمان، خطوط انتقال گاز و توسعه محورهای مواصلاتی از جمله طرح‌هایی است که تکمیل آنها می‌تواند بستر مناسب‌تری برای توسعه فعالیت‌های صنعتی و اقتصادی استان فراهم کند.

وی با تأکید بر محدودیت منابع آبی خراسان جنوبی، افزود: در جانمایی و اجرای طرح‌های صنعتی باید مسئله آب با دقت مورد توجه قرار گیرد و صنایع کم‌آب‌بر و دارای ارزش افزوده بالا در اولویت باشند.

استاندار خراسان جنوبی ادامه داد: مجموعه مدیریتی استان در چارچوب قوانین و مقررات برای همراهی با سرمایه‌گذاران آمادگی دارد و تلاش می‌کنیم موانع اداری و اجرایی طرح‌های مولد و اشتغال‌آفرین برطرف شود.

هاشمی درباره طرح پتروشیمی نهبندان نیز گفت: سرمایه‌گذاری در این مقیاس می‌تواند علاوه بر ایجاد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم، زمینه شکل‌گیری صنایع پایین‌دستی، افزایش ارزش افزوده و توسعه فعالیت‌های اقتصادی در استان را فراهم کند.

براساس این گزارش، طرح پتروشیمی نهبندان با سرمایه‌گذاری ۳۵ میلیون دلاری هلدینگ خلیج فارس اجرا می‌شود و زمینه اشتغال ۲۸۰ نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم را فراهم خواهد کرد.