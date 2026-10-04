اسپانلو: تعهدات ملی برای احیای پتروشیمی گلستان باید عملیاتی شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود اسپانلو در نشست با اعضای هیئت‌مدیره پتروشیمی گلستان اظهار کرد: پس از تعیین تکلیف مسائل حقوقی این پروژه، اکنون باید موانع اجرایی شناسایی و برای رفع آنها اقدام شود تا تصمیمات اتخاذشده به مرحله اجرا برسد.

وی با اشاره به تعهدات مطرح‌شده در جریان سفرهای رئیس قوه قضائیه و رئیس‌جمهور شهید به گلستان افزود: تعهداتی که در این سفرها درباره پتروشیمی استان مطرح شده، همچنان پابرجاست و مجموعه‌ها باید به مسئولیت‌های خود در قبال این پروژه عمل کنند.

رئیس کل دادگستری گلستان ادامه داد: این مجموعه‌ها در برابر مردم استان و سهامداران پتروشیمی تعهداتی پذیرفته‌اند و لازم است روند اجرای این تعهدات با جدیت دنبال شود.

اسپانلو با بیان اینکه دستگاه قضایی استان در مرحله نخست با ورود حقوقی، مسیر تعیین تکلیف پتروشیمی گلستان را هموار کرد، گفت: اکنون نیز دادگستری استان آمادگی دارد در چارچوب قانون برای شناسایی و رفع موانع پیش روی اجرای پروژه پیگیری‌های لازم را انجام دهد.

وی تأکید کرد: تعیین تکلیف حقوقی پروژه زمانی به نتیجه مطلوب می‌رسد که دستگاه‌های متولی نیز در حوزه مسئولیت خود وارد عمل شوند و زمینه اجرای تصمیمات گرفته‌شده را فراهم کنند.

در این نشست، اعضای هیئت‌مدیره پتروشیمی گلستان گزارشی از اقدامات انجام‌شده برای ادامه روند اجرای پروژه ارائه کردند و مسائل و موانع موجود را با رئیس کل دادگستری استان در میان گذاشتند.

پتروشیمی گلستان یکی از طرح‌های بزرگ اقتصادی استان است که تعیین تکلیف آن پس از سال‌ها بلاتکلیفی، در دستور کار دستگاه قضایی قرار گرفت.

در جریان سفر سال ۱۴۰۰ رئیس قوه قضائیه به گلستان و با توجه به درخواست مردم و مسئولان استان، مأموریت تعیین تکلیف وضعیت حقوقی این پروژه به دادگستری گلستان واگذار شد و پس از پیگیری‌های حقوقی، مشکلات حقوقی پروژه در سال ۱۴۰۲ برطرف و ادامه اجرای آن به هلدینگ خلیج فارس سپرده شد.