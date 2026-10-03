به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ هادی کیانمهر صبح امروز شنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: مأموران انتظامی شهرستان خرم‌آباد در راستای اجرای طرح‌های عملیاتی ویژه مقابله با قاچاق کالا و فرآورده‌های نفتی، کنترل و رصد محورهای مواصلاتی منطقه را با جدیت در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: مأموران کلانتری ۱۴ خرم‌آباد حین گشت‌زنی و کنترل خودروهای مشکوک در مسیر، به یک دستگاه تانکر ایسوزو مشکوک شده و آن را متوقف کردند.

کشف ۳ هزار لیتر سوخت قاچاق

فرمانده انتظامی شهرستان خرم‌آباد ادامه داد: مأموران در بازرسی از این خودرو موفق به کشف ۳ هزار لیتر سوخت قاچاق شدند که خارج از شبکه رسمی توزیع حمل می‌شد.

معرفی راننده به مراجع ذی‌صلاح

کیانمهر با تأکید بر برخورد قاطع پلیس با قاچاق فرآورده‌های نفتی خاطرنشان کرد: راننده خودرو دستگیر و برای طی مراحل قانونی و رسیدگی به موضوع به مراجع ذی‌صلاح معرفی شد.

وی در پایان با تأکید بر جدیت پلیس در مقابله با قاچاق فرآورده‌های نفتی از شهروندان خواست برای کمک به حفظ امنیت اقتصادی و جلوگیری از هدررفت منابع ملی، هرگونه اطلاعات مرتبط با فعالیت‌های قاچاق را از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ یا مراجع انتظامی اطلاع دهند.