به گزارش خبرنگار مهر، عبدالعلی کیان‌مهر عصر شنبه در جریان بازدید از مانور میدانی قطع گاز و راستی‌آزمایی سوخت دوم نانوایی‌ها در شهرستان‌های خان‌ببین، دلند و رامیان، بر ضرورت آمادگی این واحدها برای تداوم پخت نان در شرایط اضطراری تأکید کرد.

وی افزود: این مانورها با هدف بررسی میزان آمادگی نانوایی‌ها، ارزیابی الزامات پدافند غیرعامل و اطمینان از استمرار تأمین نان مورد نیاز مردم در فصل سرما برگزار می‌شود و وضعیت تجهیزات و سوخت جایگزین واحدهای نانوایی به‌صورت میدانی مورد بررسی قرار گرفت.

کیان‌مهر با تأکید بر اهمیت تأمین نان به‌عنوان یکی از خدمات اساسی مورد نیاز مردم اظهار کرد: نان خط قرمز مدیریت ارشد استان است و هیچ‌گونه وقفه‌ای در فرآیند پخت و توزیع آن در شرایط افت فشار گاز پذیرفتنی نیست.

وی افزود: نانوایی‌هایی که نسبت به تأمین و آماده‌سازی سوخت دوم اقدام نکرده باشند، در زمان افت فشار گاز حق فعالیت نخواهند داشت و در صورت رعایت نکردن این الزام، سهمیه آرد آنها کسر و به نانوایی‌های مجاور که آمادگی لازم را دارند، منتقل خواهد شد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان ادامه داد: هدف از اجرای این مانورها صرفاً بررسی تجهیزات روی کاغذ نیست، بلکه باید در عمل مشخص شود که نانوایی‌ها تا چه اندازه برای ادامه فعالیت در شرایط قطع یا افت فشار گاز آمادگی دارند.

وی گفت: در جریان این بازدیدها، وضعیت سوخت دوم و آمادگی عملیاتی نانوایی‌ها مورد راستی‌آزمایی قرار گرفت و به واحدهایی که دارای نقص بودند، تذکرات لازم داده شد تا پیش از آغاز فصل سرما نسبت به رفع مشکلات و تکمیل الزامات اقدام کنند.

کیان‌مهر بر ضرورت استمرار نظارت دستگاه‌های متولی بر وضعیت نانوایی‌ها تأکید کرد و افزود: آمادگی واحدهای نانوایی باید پیش از ایجاد بحران به‌صورت مستمر بررسی شود تا در صورت بروز افت فشار گاز، روند پخت و توزیع نان با اختلال مواجه نشود.

وی خاطرنشان کرد: دستگاه‌های مسئول موظفند تا زمان حصول اطمینان از آمادگی کامل نانوایی‌ها، روند تأمین و آماده‌سازی سوخت دوم و قابلیت استفاده از تجهیزات جایگزین را به‌طور جدی پیگیری و نظارت کنند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان تأکید کرد: اجرای این اقدامات با هدف پیشگیری از اختلال در یکی از خدمات ضروری مردم و تضمین پایداری تولید و توزیع نان در شرایط اضطراری دنبال می‌شود.