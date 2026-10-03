خانلرخانی: تنها تیمی بودیم که دو مدال طلا در کیوروگی گرفتیم

به گزارش خبرنگار مهر از ناگویا: سرمربی تیم ملی تکواندو افزود: رقابت‌ها به پایان رسید و در بخش کیوروگی، تیم ایران در رده نخست قرار گرفت. ما تنها تیمی بودیم که توانستیم دو مدال طلا، یکی در بخش مردان و دیگری در بخش زنان، کسب کنیم. سایر مدال‌های طلا میان کشورهای مختلف تقسیم شد و هر کشور یک مدال طلا به دست آورد. خدا را شکر توانستیم تنها کشوری باشیم که دو مدال طلا کسب کرده است.

سرمربی تیم ملی تکواندو ادامه داد: سطح مسابقات واقعاً بالا بود و نتایجی که به دست آمد نشان داد همه کشورها با آمادگی کامل در این رقابت‌ها شرکت کرده بودند. ما شانس این را داشتیم که تعداد مدال‌های طلای خود را افزایش دهیم، اما مهدی حاج‌موسایی در نیمه‌نهایی مقابل قهرمان جهان در وزن ۶۸ کیلوگرم و نایب‌قهرمان المپیک به پیروزی رسید. او برای نخستین بار در این وزن و در یک رویداد بزرگ رقابت می‌کرد. با توجه به این شرایط، او می‌توانست مدال طلای دیگری برای ایران کسب کند، اما در مجموع عملکرد تیم خوب بود.

خانلرخانی با تبریک این نتایج به جامعه ورزش ایران گفت: از فدراسیون تکواندو و آقای هادی ساعی تشکر می‌کنم که از صبح تا عصر در کنار تیم بودند و طی این دو روز از کنار زمین به بچه‌ها و کادر فنی کمک و راهنمایی می‌کردند. همچنین از کمیته ملی المپیک و کادر فنی تیم تشکر می‌کنم.

وی درباره سطح رقبا نیز اظهار کرد: رقبای بسیار خوبی داشتیم. برای ما مسابقات آسیایی تقریباً حکم مسابقات جهانی را دارد. تمام رقبای قدرتمند ما در سطح جهان، از جمله کره جنوبی، چین، اردن، قزاقستان و ازبکستان در آسیا حضور دارند و می‌توان گفت آسیا برای ما یک جهانی کوچک است.

خانلرخانی در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به سطح رقابت‌ها و حضور بهترین‌های آسیا، بازی‌های بسیار سختی داشتیم و به نظرم این مسابقات یکی از رویدادهای باکیفیت سال بود.