حمایت از مربیان بومی اولویت فدراسیون کوهنوردی است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین مقدم پیش از ظهر امروز شنبه در مجمع انتخابات هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی خوزستان بیان کرد: هر دو کاندید با رقابت نزدیک و سالم در مجمع حضور پیدا کردند که این قابل احترام است.

دبیر فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی گفت: با اعتماد اعضای مجمع و انتخاب سپهری به عنوان رئیس هیئت انشالله برای چهار سال آتی شاهد رقم خوردن اتفاق های خوب در این رشته باشیم.

وی تاکید کرد: افرادی که برای کادر هیئت انتخاب می شوند با تلاش و درایت بیشتر، برای ورزش حرفه ای و همگانی زیرمجموعه هیئت در هر زمینه ای برنامه ریزی داشته باشند.

دبیر فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی با اعلام اینکه بالغ بر یک هزار و ۳۰۰ باشگاه فعال در کشور وجود دارد، عنوان کرد: طب فرایند دو ساله دوره های آموزشی برگزار می شود که اشخاص می تواند به عرصه مربیگری ورود کنند و این به حفظ چرخه اقتصادی باشگاه ها کمک می کند.

مقدم افزود: فدراسیون بیش از ۶ اتحادیه جهانی با دو رشته المپیکی است که اخیرا نماینده این رشته در مسابقات آسیایی موفق به اخذ مدال نقره شد؛ سنگنوردی و کوهنوردی و پاراسنگنوردی رشته های المپیکی هستند.

وی با اشاره به طرح ملی سیمرغ و همه گیر شدن آن بیان کرد: همه می توانند از این طرح خصوصا برای جوامع محلی استفاده کنند. بالاترین نقاط ۳۱ استان کشور جز طرح سیمرغ است که با هر صعود به این قله فرد می تواند تندیس سیمرغ را از فدراسیون دریافت کند که به نوعی حمایت از جوامع محلی و گردشگری را به دنبال دارد.

دبیر فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی ادامه داد: یک هزار و ۵۰۰ نفر در حال فعالیت در این چرخه هستند و تاکنون بیش از ۵۰۰ نفر تندیس دریافت کردند.

مقدم اظهار کرد: خوزستان در سال گذشته ۲ هزار و ۸۴۸ بیمه شده ورزشی داشته که انشالله افزایش آن را شاهد باشیم.

وی تاکید کرد: یکی از اولویت های اصلی ما حمایت از مربیان بومی است به شرطی که مافیا تشکیل نشود و عرضه و تقاضا همخوانی داشته باشد. البته نظارت دقیق بر دوره ها از وظایف هیئت ها است.