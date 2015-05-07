کوهنوردان سازماندهی شوند/ توسعه رشته سنگ نوردی در کشور

به گزارش خبرنگار مهر، هادی صابری در مجمع سالیانه هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان قم که عصر پنج‌شنبه در قم برگزار شد اظهار داشت: نگاه مسئولان ورزش کشور به رشته کوهنوردی نگاهی مثبت و سازنده است و با توجه به روح رشته کوهنوردی و سیاست‌های کشور در زمینه ورزش همگانی، بخشی از فعالیت‌های فدراسیون کوهنوردی به صورت مشترک با فدراسیون ورزش‌های همگانی انجام می‌شود.

وی افزود: با وجود این فعالیت، نگرانی خاصی نداریم زیرا استقلال فدراسیون کوهنوردی با وجود فعالیت مشترک با فدراسیون همگانی، حفظ می‌شود و برنامه‌های قهرمانی فدراسیون کوهنوردی به قوت خود باقی است.

دبیر فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی گفت: از هیئت استانی خواسته‌ایم که کوهنوردان سازماندهی شوند زیرا به دلیل برخی مشکلات در گذشته به این نتیجه رسیدیم که خدمات دهی به کوهنوردان فقط باید در مورد ورزشکارانی انجام شود که در گروه‌های ساماندهی شده عضو هستند و اطلاعات کاملی از آن‌ها در هیئت‌های استانی وجود دارد.

صابری درباره توسعه رشته سنگ نوردی در کشور بیان کرد: رشته سنگ نرودی بتدریج جای خود را در بین رشته‌های تحت پوشش فدراسیون کوهنوردی باز کرده و هم اکنون دیواره‌های سنگ نوردی قابل توجهی در کشور وجود دارد که البته این دیواره‌ها باید افزایش یابد و فدراسیون هم برای ساخت و یا تجهیز این دیواره‌ها، اعتباراتی در نظر گرفته است.

وی عنوان کرد: تفاهم نامه‌ای بین فدراسیون کوهنوردی و وزارت آموزش و پرورش منعقد شده و فدراسیون کوهنوردی به صورت رایگان برای مربیان آموزش و پرورش در هر استان دوره‌های آموزشی کوهنوردی برگزار می‌کند.

دبیر فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی درباره احداث جان پناه برف انبار قم افزود: این مورد پس از آماده سازی پروپوزال از سوی هیئت کوهنوردی استان قم پیگیری می‌شود اما به طور کلی، جان پناه باید در اماکنی احداث شود که ضرورت آن حس شود و تلفات یا تردد، آن نیاز را تأیید کند.